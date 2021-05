Guidonia, ore d’apprensione per la scomparsa di Maurizio Cappai

Ore d’apprensione per ritrovare Maurizio Cappai, conosciuto come “Cipolla”. L’uomo, stando a quanto appreso, sarebbe scappato dal Pronto Soccorso dell’Ospedale Sant’Anna di Pomezia. L’uomo è di Guidonia.

L’appello social per ritrovare Maurizio Cappai, conosciuto come “Cipolla”

In queste ore, in diversi gruppi Facebook di Pomezia, sono visibili degli annunci per cercare di ritrovare Maurizio Cappai, residente a Guidonia. Come si legge dalle descrizioni, l’uomo sarebbe scappato dal Pronto Soccorso dell’Ospedale di Sant’Anna, a Pomezia.

Non solo, al momento della scomparsa indossava un pantalone nero con due righe bianche laterali (riconducibili al marchio Adidas), una maglia nera a collo alto, una felpa e delle ciabatte verdi militari. Con sé non ha ne soldi ne telefono.

Tutte le persone che lo riconoscono sono pregate di avvisare le Forze dell’Ordine.

Foto presa dal profilo Facebook della persona scomparsa.