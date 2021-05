I significati di Manchester City-Chelsea: finale di Champions dall’esito non scontato

Nell’anno dell’Europeo, l’ultimo titolo stagionale – il più importante frattanto – verrà assegnato il 29 maggio 2021.

Sarà il giorno della finale di Champions League tra Manchester City e Chelsea, gara dai molteplici significati.

E’ una finale tutta inglese e questo rappresenta un chiaro indizio dello strapotere del calcio britannico, se è vero che sarebbe potuto essere tutta inglese anche la finale di Europa League, se il Villarreal non si fosse imposto contro l’Arsenal.

Inoltre, per vedere una finale made in England basta fare un salto indietro di appena due stagioni, quando il Liverpool di Jurgen Klopp si impose per 2-0 sul Tottenham di Mauricio Pochettino.

Sarà la prima finale della massima competizione europea per il Manchester City, con Pep Guardiola alla prima finale in dieci anni: l’ultima volta che il tecnico catalano arrivò fino in fondo alla Champions era il 28 maggio 2011, quando il Barcellona del Messi forse più forte di sempre superò per 3-1 il Manchester United.

Adesso Guardiola guida (già da cinque stagioni, ad onor del vero) l’altra squadra di Manchester e potrebbe conquistare la quarta Champions League, la terza da allenatore e la prima lontana dalla terra natale.

Doveroso il condizionale ché come, noto agli appassionati di scommesse (come gli utenti di sito-scommesse.com), la gara contro il Chelsea rappresenta un match tutt’altro che scontato.

Perché con Thomas Tuchel alla guida i ‘Blues’ hanno drasticamente cambiato marcia, con 16 vittorie e sole 2 sconfitte nelle prime 24 gare con Tuchel in panchina e perché il tecnico tedesco ex astro nascente della panchina può prendersi la sua personalissima rivincita ad un anno di distanza dalla finale persa contro il Bayern Monaco: a quei tempi guidava il PSG e i bavaresi si imposero per 1-0 al termine di un match molto tirato.

Tuchel è stato quindi esonerato dai parigini il 29 gennaio scorso: lui è arrivato di nuovo in finale mentre i francesi sono stati eliminati proprio dal Manchester City che Tuchel affronterà in finale.

Manchester City-Chelsea, i precedenti stagionali

Andando poi a vedere i precedenti stagionali tra Manchester City e Chelsea, il risultato appare ancor meno scontato.

Il 3 gennaio 2021 l’ultima vittoria dei ‘Citizens’ contro il Chelsea, un netto 3-1 in Premier League: le reti di Gundogan, Foden e De Bruyne nei primi 35′ hanno regalato la vittoria al City, con il Chelsea (che ha pur avuto un maggior possesso di palla) in rete soltanto al 92′ con Hudson-Odoi.

Una vittoria netta per l’undici di Guardiola ma ai tempi, alla guida dei londinesi, c’era ancora Frank Lampard.

Esonerata l’ex bandiera, i ‘Blues’ hanno cambiato marcia e nelle altre due gare stagionali contro il Manchester City con con Thomas Tuchel in panchina sono arrivate due vittorie.

La prima è arrivata il 17 aprile 2021 nella semifinale di FA Cup: a Wembley una rete di Ziyech al 55′ decide l’incontro, con i City che – a differenza del precedente di gennaio – hanno il pallino del gioco ma non riescono a concretizzare quanto costruito.

Similmente, l’8 maggio il Chelsea si è imposto in campionato per 2-1.

La squadra di Guardiola si trovava con la possibilità di vincere il campionato con 4 giornate d’anticipo e si era anche portata in vantaggio con Sterling ma Ziyech e Marcos Alonso (nei minuti di recupero) hanno poi ribaltato l’incontro e hanno costretto i ragazzi di Guardiola a posticipare la festa per la vittoria della Premier League, complice anche un rigore fallito da Aguero con uno sciagurato cucchiaio a fine primo tempo.

A fine match il tecnico catalano (che quest’anno ha già vinto coi ‘Citizens’ la Coppa di Lega) ha rassicurato i propri tifosi: “Tra 21 giorni li affronteremo di nuovo nella finale di Champions League. Impareremo da questa gara e otterremo i punti necessari per essere campioni”.

Sarà davvero così?

Riuscirà Guardiola a tornare sul tetto d’Europa, regalando al suo club il primo trofeo internazionale dalla Coppa delle Coppe vinta nella stagione 1969/70 (era un altro calcio: basti pensare che la vittoria in finale giunse contro i polacchi del Górnik Zabrze)?

O sarà Thomas Tuchel a vincere il suo primo trofeo internazionale, regalando al Chelsea la seconda Champions League dopo quella vinta con Roberto Di Matteo in panchina 9 stagioni or sono?

Il responso emergerà il 28 maggio prossimo dal prato dello Stadio Olimpico Ataturk di Istanbul.

Ricordiamo per finire che la città turca torna ad essere il palcoscenico della finale di Champions 16 anni dopo l’ultima volta: in quell’occasione Milan e Liverpool diedero vita ad una delle finali più rocambolesche della storia, vinta dai ‘Reds’.

Anche in questa occasione, per certo, vincerà una inglese.