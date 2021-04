Come scegliere la giusta illuminazione da giardino

Oggi parliamo di illuminazione da giardino, seguendo I consigli di lucedesign.it. Di solito infatti quando si parla di illuminazione per l’ambiente domestico, si pensa istintivamente alle luci di casa, senza per esempio concentrarsi su quelle che sono le luci del giardino oppure le luci del balcone.

Lo scopo di questo articolo è quello di concentrarsi in modo particolare sulle luci del giardino. Così da capire come fare finalmente le scelte giuste a vere un buon ambiente anche all’aria aperta. In fin dei conti è probabile che mai come oggi hai reputato importante ricreare un ambiente ideale in giardino.

Con le mancate possibilità di movimento che stiamo vivendo oggi, un giardino è un piccolo tesoro da difendere e ovviamente da migliorare il più possibile. Se da una parte infatti occorre sia scegliere un buon arredamento per il giardino così da avere tutte le comodità che si desiderano, dall’altra invece è possibile scegliere anche l’illuminazione migliore.

L’importanza di una buona illuminazione per il proprio giardino

Un giardino ha bisogno di una buona illuminazione esterna, perché solo così può davvero essere considerato perfettamente funzionale. Quando infatti scende la notte all’esterno la visibilità è decisamente ridotta e di certo, il vecchio metodo di lasciare accesa la luce della stanza più vicina al giardino, non può essere considerata valida.

Esistono infatti una serie di soluzioni valide e interessanti per poter rendere il più possibile agibile lo spazio esterno, così come le dimensioni stesse del giardino possono essere utilizzate a favore di ricreare diversi punti luce differenti. Potrebbe per esempio esserci un’aria giochi per i bambini molto più illuminata, sia per il benessere dei bambini sia per i genitori che vogliono poter vedere meglio cosa fanno i piccoli. Così come una zona relax per i grandi con la luce più offuscata.

Tipologie di illuminazione da giardino

Lampade da terra: le lampade da terra sono utili per esempio per illuminare i punti di accesso al giardino, così come i percorsi per accedere all’abitazione. Possono andar bene tanto gli elementi luminosi isolati, quanto dei faretti incassati.

Illuminazione da incasso

Le illuminazioni da incasso sono ideali quando nel percorso di accesso vi sono dei muretti laterali dove appunto è possibile installare le luci.

Lampade da parete

Le lampade da parete sono pensate per chi ha bisogno di poter illuminare le facciate degli edifici, così come alcuni punti particolari quali per esempio le scale.

Lampade da soffitto

Se una parte del vostro giardino ha un soffitto, potete scegliere appunto di installare delle luci nelle tettoie, per esempio potrebbe diventare un piacevole angolo per la lettura.

Lampade da sospensione

Le lampade da sospensione sono particolarmente belle, sono sorrette infatti da dei cavi sospesi e questo permette di installare le luci senza bisogno di dover fare lavori con lo scopo di interrare i tubi.

Paletti luminosi

Ci sono poi i paletti luminosi che possono essere realizzati in diversi materiali. Sono facili da installare e rappresentano spesso anche un importante complemento di arredo.