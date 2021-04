Programmi e Guida TV, prima serata di oggi 29 aprile 2021: i film in onda stasera e cosa c’è da vedere in televisione. Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi guida TV: film stasera 29 aprile 2021 in prima e seconda serata

1 Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 Un passo dal cielo 6

23:40 Porta a Porta

23:45 TG1 Sera

23:50 Porta a Porta

01:20 RaiNews24

01:46 Che tempo fa

01:55 Il ferroviere

03:40 RaiNews24

2 Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Anni 20

23:05 911 – Malfunzionamento

23:55 Il Lato Positivo

00:25 I Lunatici

01:25 Radio Corsa

02:25 Il Commissario Dupin Alta marea

03:55 TG 2 Eat Parade

04:05 Piloti

3 Rai 3

20:00 Blob

20:20 Via Dei Matti n°0

20:45 Un posto al sole

21:20 Amore criminale Storie di femminicidio

23:25 Sopravvissute

00:00 TG3 Linea notte

00:10 TG Regione

00:13 TG3 Linea notte

01:00 Meteo 3

01:05 Parlamento Magazine

4 Rete 4

20:30 Stasera Italia

21:20 Dritto e Rovescio

00:49 Arrangiatevi

02:51 Come Eravamo

03:10 Tg4 L’Ultima Ora

03:31 Il Trovatello – L’Ha Fatto una Signora

04:39 Le Due Orfanelle

5 Canale 5

20:00 Tg5

20:38 Meteo.It Tg.20

20:40 Striscia la Notizia la Voce dell’Insofferenza

21:20 L’Isola Dei Famosi

01:00 Tg5

01:34 Meteo.It

01:35 Striscia la Notizia la Voce dell’Insofferenza

02:01 Uomini e Donne

6 Italia 1

20:24 Soffocato – C.S.I. – Scena del Crimine

21:20 Transformers 4: L’Era dell’Estinzione

00:42 Interceptor

02:22 Studio Aperto – la Giornata

02:32 Sport Mediaset – la Giornata

02:47 Cameron Diaz – Celebrated

03:09 Robert Deniro – Celebrated

03:31 Trading Hystory , 3 – la Storia All’Asta – Trading History

04:18 Pericolo! – Fix

7 LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Piazza Pulita

01:00 Tg La7

01:10 Otto e mezzo

01:50 L’aria che tira

04:15 Ultime dal cielo

8 TV8

20:30 UEFA Europa League

21:00 Manchester United-Roma

00:00 Terzo Tempo Europa

00:30 Highlights UEFA Europa League

01:00 Highlights UEFA Champions League

01:10 Punisher – Zona di guerra

03:00 Coppie che uccidono

03:45 Lady Killer

04:25 Coppie che uccidono

9 NOVE

20:20 Deal With It – Stai al gioco

21:35 Un amore a 5 stelle

23:35 Sliding Doors

01:20 Naked Attraction Italia

02:25 Airport Security Spagna

20 Venti

20:15 L’ Ipotesi Dei Sali Da Bagno – The Big Bang Theory II

20:42 L’ Instabilità del Robot Killer – The Big Bang Theory II

21:04 Lone Survivor

23:37 Highlights Champions League

00:08 Amici per la Morte

02:08 Game Over – Heroes Reborn

02:46 13 Giugno – I Parte – Heroes Reborn

03:26 Fusti e Pupe – Renegade III

04:06 Una Voce Nella Notte – Renegade III

21 Rai 4

20:37 Criminal Minds IV ep.7

21:22 Criminal Minds XV ep.7

22:07 Criminal Minds XV ep.8

22:56 Alone

00:40 Batman ep.17

01:08 Batman ep.18

01:34 Marvel’s Daredevil ep.9

02:33 Ransom II ep.12

03:12 Ransom II ep.13

03:52 Ransom III ep.1

04:32 The dark side pt.6

22 Iris

20:05 Rotta di Collisione – Walker Texas Ranger

21:00 L’ Avvocato del Diavolo

23:48 Scuola di Cult

23:53 Alfabeto

00:08 Howard e il Destino del Mondo

02:14 Hollywood Ending

04:05 Time X

23 Rai 5

20:30 The Art Show – Lo spettacolo dell’arte

21:15 Opera – Elektra

23:15 It Must Schwing! The Blue Note Story

01:09 Rai News Notte

01:11 Rock legends – Tom Petty

01:35 Visioni di Dante

02:20 Ettore Spalletti così com’è

03:21 Evolution – Il viaggio di Darwin

24 Rai Movie

21:10 Kingsman: Il cerchio d’oro

23:40 The Sentinel

01:35 L’ultimo re di Scozia

03:30 Movie Mag

04:00 Stanlio e Ollio – Noi siamo le colonne

25 Rai Premium

21:20 Rex – Occhi di gatto

22:05 Rex – I nomi delle stelle

22:55 Utta Danella – Come in una fiaba

00:35 La Squadra 6 – p.20

02:30 Gamma – p.2

03:40 Intramontabili – p.3

04:15 Un Ciclone in Convento 3 – Campane a festa ep.1

26 Cielo

20:25 Affari di famiglia

21:20 Conan the Barbarian

23:25 Maladonna

01:05 Naked SNCTM: vivi le tue fantasie

02:10 Love Jessica

03:10 Fluffy Cumsalot – Come nasce una pornostar

04:15 Sex Pod – Quanto ne sai sul sesso?

27 Paramount Network

20:15 Strega per amore

21:10 Se solo fosse vero

23:00 Dirty Dancing – Balli proibiti

01:00 Law & Order: Criminal Intent

03:00 Quattro donne e un funerale

28 TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:50 Meteo

21:10 Poirot e il caso Amanda

22:50 Indagine ai confini del sacro

23:25 La compieta preghiera della sera

29 LA7d

20:10 Cuochi e fiamme

20:50 La cucina di Sonia

21:30 Eden, un Pianeta da salvare

00:30 Un giorno, la vita e il pianeta Terra

01:30 Startup Economy

02:35 Hawthorne – Angeli in corsia

04:05 The Kennedys: After Camelot

30 La 5

21:10 Guardia del Corpo

23:50 Memorie di Pesce Rosso

01:35 L’Isola Dei Famosi – Extended Edition

04:35 L’Isola Dei Famosi

31 Real Time

20:25 Cortesie in famiglia – Verusca e Areld vs. Massimo e Sara

21:25 Il regno di Katia Salzano

22:15 La clinica della pelle

34 Cine34

21:05 South Kensington

23:12 Lucignolo

00:52 Brancaleone alle Crociate

02:58 Bersaglio mobile

04:33 Fellini monografie

35 Focus

20:16 Equipaggio Fantasma – Indagini Ad Alta Quota XVI

21:16 Adamello: il Libro di Ghiaccio

22:16 Islanda: Terra Estrema

23:15 Asteroidi: la Minaccia Che Viene Dallo Spazio

00:15 Naachtun: la Città Scomparsa Dei Maya

01:15 Cenote: Meraviglie Subacquee

02:00 Il Tesoro del Gran Canyon – Cose di Questo Mondo III

02:41 Tgcom24

02:43 29/04/2021 – Meteo Focus

02:45 Destinazioni Paranormali – Misteri Ai Raggi X

03:30 La Battaglia delle Ardenne – Campi di Battaglia II

38 Giallo

20:10 I misteri di Murdoch – la mano nera

21:10 Alice Nevers – Professione giudice – Legami di cuore

22:15 Alice Nevers – Professione giudice – una doppia speranza

23:25 Elementary – Indovinelli mortali

00:20 Elementary – Bella

01:15 Law & Order – i due volti della giustizia – Collera nera

02:10 Law & Order – i due volti della giustizia – il punteggio

03:05 Torbidi delitti – Chi ha ucciso Carol Hutto?

04:00 Torbidi delitti – il caso della famiglia Mueller

39 TOP Crime

20:15 Il Sig. Monk e Le Bambole Voodoo – Monk VIII

21:10 Sparizione Ingiustificata – The Closer II

22:00 Chi Ha Sbagliato? – The Closer II

23:05 Lo Spettacolo – Law & Order: Unità Speciale XII

23:55 Inseguimento – Law & Order: Unità Speciale XII

00:45 Qualcosa è Successo – Law & Order: Unità Speciale XIX

01:30 Intenzione – Law & Order: Unità Speciale XIX

02:10 La Casa Dei Fantasmi – C.S.I. New York IV

02:55 L’ Anello Mancante – C.S.I. New York IV

03:35 Segreti Sepolti – Bosch I

04:15 Indagine Compromessa – Bosch I

49 Spike TV

20:40 Merlin

21:30 Kill Bill – Volume 1

23:30 Rombo di tuono III

01:30 Top Gear

03:10 Police Interceptors

52 DMAX

20:30 Vado a vivere nel bosco – il grizzly

21:25 I pionieri dell’oro

23:20 La febbre dell’oro: la sfida di Parker – Parker vs. Backhoe

00:15 Bodycam – Agenti in prima linea – Alta velocità

01:10 Bodycam – Agenti in prima linea – Rischio in volo

02:05 Lockup: sorvegliato speciale

02:55 Ed Stafford: duro a morire – Botswana

03:50 Ed Stafford: duro a morire – Venezuela

04:40 Ed Stafford: duro a morire – Thailandia

54 Rai Storia

20:00 Pillole Argo La ricchezza della cultura.

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e presente Boat people un salvataggio italiano

21:10 a.C.d.C. I figli del Sole p.1 Gli Atzechi

22:10 a.C.d.C Conquistadores – p.6 – I giganti

23:00 I Sette Re. la Leggenda di Roma

23:55 Pillole Argo La ricchezza della cultura

00:00 Rai News Notte

00:05 Il giorno e la storia

55 Mediaset Extra

20:15 Senso di Colpa – Carabinieri 2

21:10 Paolo Borsellino

00:58 Tgcom24

01:00 L’Isola Dei Famosi – Extended Edition

04:05 3 – Finché C’è Ditta C’è Speranza

59 Motor Trend

20:30 A caccia di auto

22:15 Salt Lake Garage – una volta nella vita

23:05 Salt Lake Garage – un cliente rock and roll

00:00 Salt Lake Garage – A dura prova

00:50 Salt Lake Garage – una nuova Mustang

01:45 Salt Lake Garage – Ford pickup del ’51

02:40 Fast N’ Loud – una Galaxie molto lontana

03:35 Fast N’ Loud – Missione Galaxie

04:20 Fast N’ Loud – la Firebird del ’67

66 Italia 2

20:15 I Pirati di Foxy – Tutti All’ Arrembaggio! One Piece

20:45 La Prima Sfida – Tutti All’ Arrembaggio! One Piece

21:15 The Gallows: L’Esecuzione

22:50 Lemillion – My Hero Academia

23:20 Un’ Invisibile Speranza – My Hero Academia

23:50 L’ Infinito 100% – My Hero Academia

00:20 Un Futuro Radioso – My Hero Academia

00:50 Fiamme Latenti – My Hero Academia

01:20 Sbarco A Long Ring Long Land – Tutti All’ Arrembaggio! One Piece

01:40 I Pirati di Foxy – Tutti All’ Arrembaggio! One Piece

02:00 La Prima Sfida – Tutti All’ Arrembaggio! One Piece

02:25 Simulcast Radio 101