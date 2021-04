Vodafone down in tutta Italia: problemi a nord e a sud

Da Nord a Sud, sono giorni di passione per gli utenti Vodafone. Durante lo scorso fine settimana si sono verificati dei disservizi che hanno interessato soprattutto la rete internet, con la navigazione che procedeva a singhiozzo o con una velocità estremamente lenta. Problemi che continuano ancora oggi e che, in alcuni casi, sono legati anche al servizio assistenza della compagnia.

Vodafone down da giorni

“Riteniamo doveroso da parte di Vodafone – dichiara Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici – spiegare il motivo di questi disservizi e, al tempo stesso, rendere noto quando è previsto il ritorno alla normalità. Sappiamo di problemi con internet, con la telefonia mobile ed anche con la rete fissa. C’è chi non riesce ad ottenere assistenza oppure chi riceve informazioni insufficienti, come la classica procedura di spegnere e riaccendere il modem. È chiaro che la situazione non è accettabile ed è anche grave, perché, come detto, riguarda tutta Italia, con problemi ad esempio in Veneto come in Campania, nel Lazio come in Lombardia. È bene ricordare che l’Autorità per le Comunicazioni ha stabilito che i gestori telefonici sono obbligati a rimborsare i propri clienti in caso di prolungati e gravi disservizi”.

In attesa di chiarimenti da Vodafone, Codici invita gli utenti a segnalare disservizi con la rete internet oppure con la linea telefonica, sia mobile che fissa, per ottenere i ristori. È possibile mettersi in contatto con l’associazione dei consumatori scrivendo a segreteria.sportello@codici.org oppure telefonando al numero 06.55.71.996.