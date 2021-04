Programmi e Guida TV, prima serata di oggi: i film in onda stasera e cosa c’è da vedere in televisione. Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi guida TV: film stasera 15 aprile 2021 in prima e seconda serata

1 Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 Un passo dal cielo 6 – I guardiani – Il leone della montagna

23:40 Porta a Porta

23:45 TG1 Sera

23:51 Porta a Porta

01:20 RaiNews24

01:48 Che tempo fa

01:55 Bota café

2 Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Anni 20

23:05 911 – Halloween

23:50 Il Lato Positivo

00:40 I Lunatici

01:55 Squadra Speciale Lipsia – La verità è una spada affilata

02:39 Avidità letale

03:21 Il riscatto

04:05 TG 2 Eat Parade

3 Rai 3

20:00 Blob

20:20 Via Dei Matti n°0

20:45 Un posto al sole

21:20 Il professore cambia scuola

23:15 Illuminate 3 Renata Tebaldi – L’angelo della lirica

00:00 TG3 Linea notte

00:10 TG Regione

00:13 TG3 Linea notte

01:00 Meteo 3

01:05 Parlamento Magazine

4 Rete 4

20:30 Stasera Italia

21:20 Dritto e Rovescio

00:49 Senilità

02:56 Come Eravamo

03:15 Tg4 L’Ultima Ora – Notte

03:36 Ammazzare il Tempo

5 Canale 5

20:00 Tg5

20:38 Meteo.It Tg.20

20:40 Striscia la Notizia la Voce dell’Insofferenza

21:20 L’Isola Dei Famosi

01:00 Tg5

01:34 Meteo.It

01:35 Striscia la Notizia la Voce dell’Insofferenza

02:01 Uomini e Donne

6 Italia 1

20:24 Buone Azioni – C.S.I. Miami

21:20 La Fredda Luce del Giorno

23:15 Split

01:25 Un Giorno di Ordinaria Follia – Great News

01:50 Il Ragazzo Segreto di Katie – Great News

02:15 Studio Aperto – la Giornata

02:25 Sport Mediaset – la Giornata

02:40 Gwyneth Paltrow – Celebrated

03:03 Susan Sarandon – Celebrated

03:26 L’ Apertura del Colosseo – Gli Otto Giorni Che Fecero Roma

7 LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Piazza Pulita

01:00 Tg La7

01:10 Otto e mezzo

01:50 L’aria che tira

04:15 Ultime dal cielo

8 TV8

20:30 UEFA Europa League

20:55 Diretta Gol Europa League

23:00 UEFA Europa League

00:00 Terzo Tempo Europa

00:30 Highlights UEFA Europa League

01:00 Highlights UEFA Champions League

01:15 I combattenti

03:05 Coppie che uccidono

03:45 Lady Killer

9 NOVE

20:15 Deal With It – Stai al gioco

21:35 E’ già ieri

23:20 Diamo i numeri

00:45 Naked Attraction Italia

01:55 Highway Security: Spagna

20 Venti

20:15 L’ Effetto del Pesce Fluorescente – The Big Bang Theory I

20:42 Il Postulato dell’Hamburger – The Big Bang Theory I

21:05 300: L’Alba di un Impero

23:28 Highlights Champions League

23:58 A Dangerous Man – Solo Contro Tutti

01:53 Modalità Risparmio Energetico – Mr. Robot III

02:33 Annulla – Mr. Robot III

21 Rai 4

21:20 Criminal minds XV ep.1

22:00 Criminal minds XV ep.2

22:38 Criminal minds XV ep.3

23:16 Murder Maps: Barbablù Henri Désiré Landru

00:00 The Limehouse Golem – Mistero sul Tamigi

02:22 Siren III ep.7

03:02 Siren III ep.8

03:41 Ransom ep.4

04:20 Web Side Story pt.9

22 Iris

20:05 Cowboy – Walker Texas Ranger

21:00 The Prestige

23:41 Johnny Mnemonic

01:39 Debito di Sangue

03:25 Rancho Notorius

04:51 Scorticateli Vivi

23 Rai 5

20:18 Museo con vista Episodio 3

21:02 Grande musica nella Città Proibita

22:56 Led Zeppelin video Biografia

00:54 Rai News Notte

00:58 Dizzy Gillespie & Sonny Stitt live, 1958

01:27 Save the Date La Fenice per Venezia

01:51 Museo con vista Episodio 3

02:45 Wildest Pacific Reef di barriera ep 3

03:44 I Meccanismi della Natura Episodio 3

04:38 Wildest Pacific Reef di barriera ep 3

24 Rai Movie

20:45 Stanlio e Ollio – Il pugno di ferro

21:10 Captain Phillips – Attacco in mare aperto

23:30 Shaft

01:15 Number 23

02:55 Movie Mag

03:25 Identikit di un delitto

25 Rai Premium

21:20 Rex – Minuti contati

22:10 Rex – Bravi ragazzi

23:00 Lilly Schonauer – Innamorata di uno sconosciuto

00:40 La Squadra 6 – p.18

02:30 Blu Notte 3: Gianfranco Stevanin – Indagine di un serial Killer p.2

03:25 Un Ciclone in Convento – Ora et labora ep.7

04:15 Un Ciclone in Convento – Per qualche euro in più ep.8

26 Cielo

20:00 Affari al buio

20:30 Affari di famiglia

21:25 La spada della vendetta

23:05 Gioco di seduzione

00:25 Naked SNCTM: vivi le tue fantasie

01:35 Love Jessica

02:35 Il porno messo a nudo

03:25 Webcam Girls

27 Paramount Network

20:15 Strega per amore

21:10 A casa con i suoi

23:00 Yellowstone

01:00 Law & Order: Criminal Intent

03:00 Agatha Christie: La serie infernale

28 TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:50 Meteo

21:10 Nodo alla gola

22:40 Indagine ai confini del sacro

23:15 La compieta preghiera della sera

29 LA7d

20:10 Cuochi e fiamme

20:50 La cucina di Sonia

21:30 Eden, un Pianeta da salvare

00:20 La cucina di Sonia

00:40 A te le chiavi

01:35 Hawthorne – Angeli in corsia

03:50 The Kennedys: After Camelot

30 La 5

21:10 La Musica Che Non Ti Ho Detto – Pagine D’Amore

23:15 A Proposito di Luke

01:05 L’Isola Dei Famosi – Extended Edition

04:05 L’Isola Dei Famosi

31 Real Time

20:30 Cortesie per gli ospiti – Angela e Valerio vs. Olivia e Giulia

21:30 Vite al limite – Melissa

23:15 La clinica della pelle

34 Cine34

21:05 Ti presento un amico

22:57 Sotto il vestito niente – L’ultima sfilata

00:46 La partita

02:30 Professione bigamo

35 Focus

20:15 Errori Fatali – Indagini Ad Alta Quota XIX

21:15 La Città Dei Cannibali – Cose di Questo Mondo VI

22:16 La Città Degli Zombie – Cose di Questo Mondo VI

23:00 Vedo la Terra Azzurra! Gagarin, Primo Nello Spazio

23:40 Freedom Oltre il Confine – 21

01:20 Bignami: L’Osservatorio di Asiago – Ultima Frontiera

01:40 Giant Constructions – The World’s Most Spectacular Bridges, 5

02:21 Bignami: D-Orbit Da Como – Ultima Frontiera – il Giorno della Scienza

02:41 Tgcom24

02:43 15/04/2021 – Meteo Focus

02:45 Mezzi di Trasporto – Le Invenzioni di Leonardo

03:30 Macchine Straordinarie – Le Invenzioni di Leonardo

04:35 La Conquista Degli Oceani – Masters Of Engineering

38 Giallo

20:15 I misteri di Murdoch – la scomparsa di Murdoch

21:10 Alice Nevers – Professione giudice – Intima convinzione

22:20 Alice Nevers – Professione giudice – Sforzo

23:30 Elementary – Al lupo al lupo

00:20 Elementary – il grande esperimento

01:10 Law & Order – i due volti della giustizia – Menomazione

02:05 Law & Order – i due volti della giustizia – Scommesse

02:55 Delitti di provincia

03:50 I Am Homicide – una stella del football

04:45 I Am Homicide – Henrietta Myers

39 TOP Crime

20:15 Il Signor Monk Contro Babbo Natale – Monk VI

21:10 Dulcis in Fundo – The Closer II

22:00 Proteggere e Servire – The Closer II

22:55 Carne Da Macello – Law & Order: Unità Speciale XI

23:45 Incendio – Law & Order: Unità Speciale XI

00:36 Contrapasso – Law & Order: Unità Speciale XIX

01:25 Senza Valide Ragioni – Law & Order: Unità Speciale XIX

02:05 Dolce Sedicenne – C.S.I. New York III

02:50 La Vendetta di Shane – C.S.I. New York III

03:30 La Volontà Divina – Southland IV

04:10 Tgcom24

49 Spike TV

20:40 Merlin

21:30 Yellowstone

23:30 The Son of No One

01:30 Top Gear

03:10 Police Interceptors

52 DMAX

21:25 I pionieri dell’oro

23:20 La febbre dell’oro: la sfida di Parker – Enorme miniera

00:15 Bodycam – Agenti in prima linea – Rischio in volo

01:10 Bodycam – Agenti in prima linea – Disordine

02:05 Lockup: sorvegliato speciale

03:00 Cops Spagna

54 Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e presente Gli inquilini del Quirinale

21:10 a.C.d.C. Amsterdam, Londra, New York

22:10 a.C.d.C Conquistadores p.4 Oceani d’oro

23:00 Storie della tv Il sabato del varietà Serie 3 P.2

00:00 Rai News Notte

00:05 Il giorno e la storia Prima TV per Rai

00:25 #maestri Puntata 39

01:00 Passato e presente Gli inquilini del Quirinale

01:40 Italia. Viaggio Nella Bellezza. Roma 1870

02:30 Nascita di una dittatura p.2

03:30 Potere e bellezza p.3. Altavilla

04:30 Soggetto donna Madri e figlie pt.133

55 Mediaset Extra

21:10 Ultimo – Caccia Ai Narcos

00:48 Tgcom24

00:55 L’Isola Dei Famosi – Extended Edition

04:05 30 – Finché C’è Ditta C’è Speranza

59 Motor Trend

20:20 A caccia di auto – Non sono in vendita

21:15 A caccia di auto – 10 milioni di dollari

22:10 Salt Lake Garage – un lavoro in sospeso

23:10 Salt Lake Garage – A prova di fuoco

00:05 Salt Lake Garage – Detto fatto

01:00 Salt Lake Garage – Ford pickup del ’51

02:00 Fast N’ Loud

66 Italia 2

20:15 Attivazione: Izanam!! – Naruto Shippuden

20:45 Izanagi e Izanami – Naruto Shippuden

21:15 The Bad Seed

23:09 Scoop Alla 1-A della Yuuei – My Hero Academia

23:39 Overhaul – My Hero Academia

00:09 Sir Nighteye – My Hero Academia

00:39 Un Destino Avverso – My Hero Academia

01:09 Che Coraggio! Let’s Go, Red Riot! – My Hero Academia

01:34 Chopper Contro il Sacerdote Ohm – All’Arrembaggio! One Piece

01:54 Scontro A Quattro Fra Le Rovine – All’Arrembaggio! One Piece

02:14 L’ Ultima Follia della Prova del Ferro – All’Arrembaggio! One Piece

02:34 Simulcast Radio 101