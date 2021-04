Servizi di posta elettronica, tra i più usati c’è l’italiana Tiscali

A ciascuno il suo: sono tanti i servizi di posta elettronica disponibili oggi sul mercato del web, ognuno con proprie caratteristiche e vantaggi. La scelta finale è chiaramente un discorso soggettivo, di preferenze individuali partendo sempre da quelle che sono attitudini e preferenze.

Si parla qui di servizi gratuiti, come d’altra parte lo sono ormai quasi tutti: è poi quasi sempre possibile integrare con funzionalità a pagamento, se si hanno esigenze particolari, ma il più delle volte può essere sufficiente un servizio non a pagamento.

Nel mondo tecnologico di oggi, l’email è il modo più usato per comunicare, sia per uso aziendale che personale: esistono sul mercato tantissimi fornitori di servizi di posta elettronica con le proprie capacità uniche. Uno dei più antichi è, ad esempio, l’italianissima Tiscali mail.

Tiscali, uno dei servizi di posta più longevi

Tiscali è una azienda italiana attiva da anni nel mondo delle telecomunicazioni; nata nel nostro paese è presente oggi in tanti altri contesti europei a dimostrazione dell’efficienza del suo servizio. Tiscali è famosa soprattutto per i servizi di email, che in Italia è usato da milioni di utenti. Vediamo nel dettaglio come usare Tiscali mail.

Il servizio di posta elettronica proposto da Tiscali è estremamente semplice da utilizzare e può comunque garantire uno degli standard di sicurezza più alti del web. All’utente che si registra Tiscali mette a disposizione 10 gb di spazio server. Completata la registrazione, tutto quello che si deve fare è accedere all’homepage del servizio (l’indirizzo è https://mail.tiscali.it/) ed inserire le credenziali di nome e password.

Storia del gruppo Tiscali

Visto che la maggior parte degli accessi avviene oggi tramite smartphone, Tiscali ha implementato i propri servizi offrendo la possibilità di scaricare la app direttamente sul proprio supporto, in modo gratuito, andando così ad utilizzare poi la casella di posta dal telefonino.

Un brand, quello di Tiscali, che ha rivoluzionato il mono delle telecomunicazioni nel nostro paese e non solo arrivando a produrre un fatturato di oltre 200 milioni di euro l’anno con oltre 600 dipendenti attivi soprattutto nel mercato nazionale.

Una azienda interamente made in Italy, nata nel 1998 a Cagliari dalla volontà di Renato Soru, che poi sarebbe diventato anche presidente della Regione Sardegna, abile a sfruttare i primi albori della liberalizzazione dei servizi di telefonia.