Lutto a Frosinone: è morto il “Re del Gelato”. Addio a Romeo Serafin

Un pezzo di Frosinone che, purtroppo, il Covid-19 ha portato via. Si tratta di Romeo Serafin, titolare della gelateria “Onda” di via Aldo Moro.

Frosinone, addio a Romeo Serafin

Un locale storico per Frosinone che non avrà più il suo famoso proprietario: Romeo Serafin. Il 66enne ha dovuto piegarsi al brutto male del coronavirus che, da circa un mese, lo ha visto lottare fino alla fine.

Serafin è morto nella giornata di ieri, sabato 3 aprile 2021, all’Ospedale “Fabrizio Spallanzani” di Frosinone. Sono stati tantissimi i messaggi di cordoglio che sono arrivati alla famiglia dell’uomo che, come detto in precedenza, era molto conosciuto e stimato non solo a Frosinone, ma anche nella provincia.

