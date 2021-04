Sono già oltre 2mila i controlli effettuati dalla Polizia Locale di Roma Capitale questa mattina, secondo il piano di vigilanza rafforzato predisposto per questo fine settimana di Pasqua e mirato a verificare il rispetto delle disposizioni per la tutela della salute collettiva: accertamenti sulla regolarità degli spostamenti, in particolare lungo le principali consolari dirette fuori città, ma anche presso attività commerciali e locali pubblici; attenzionati il lungomare di Ostia ed i parchi e Ville Storiche della Capitale, dove, oltre alle pattuglie di presidio, è in atto un monitoraggio con l’ausilio di agenti in bici.

I controlli

Caschi bianchi impegnati fin da ieri pomeriggio in un’attività di controllo capillare su tutto il territorio, soprattutto nelle località solitamente più frequentate, al fine di contrastare la formazione di possibili assembramenti. Diversi gli interventi delle pattuglie nei parchi, anche in orario notturno.

Un migliaio le verifiche eseguite solo ieri sera con una cinquantina di illeciti rilevati: vendita irregolare di alcolici, somministrazione di bevande all’interno dei locali, mancato uso dei dispositivi di protezione e spostamenti senza valido motivo in orario notturno, le principali violazioni.

Due i provvedimenti di chiusura scattati per due attività nel territorio del I Municipio: un minimarket, intento a vendere bevande alcoliche oltre le ore 18.00, e un locale pubblico sorpreso a servire cibo e bevande ai clienti seduti ai tavoli. Entrambi i gestori erano stati già sanzionati e diffidati in precedenza per le medesime irregolarità.

La vigilanza è tuttora in corso e andrà avanti nelle prossime ore, mantenendo alta l’allerta per le giornate festive di domani e lunedì.