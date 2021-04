Opinioni negative TaoTrade: Dov’è la verità?

Oggi vogliamo parlarvi di una piattaforma che sta diventando sempre più nota nel panorama italiano e internazionale degli investimenti finanziari: TaoTrade.

Taotrade recensione. Questa è la parola chiave che un qualsiasi utente utilizzerebbe su Google per cercare informazioni riguardo il broker. Con questo contenuto vogliamo proprio risolvere questo problema.

In particolare, cercheremo di fare chiarezza su alcuni punti riguardanti l’azienda, andando ad approfondire tutti quegli aspetti cruciali per la valutazione di una piattaforma che ci permetteranno di dare un’opinione e una valutazione generale.

Prima di vedere insieme le caratteristiche principali di TaoTrade, tuttavia, ci preme affrontare un tema molto spinoso, che è alla base di molte valutazioni negative, non solo di TaoTrade, ma di molti altri broker, anche molto famosi.

Il trading è un’attiva rischiosa

Prima di ogni cosa bisogna dire una verità banale ma troppo spesso ignorata: investire sui mercati finanziari tramite leva finanziaria è un’attiva molto rischiosa. Fare trading ti offre la possibilità di guadagnare ingenti somme di denaro in pochissimo tempo, ma al tempo stesso, se non hai le giuste competenze, rischierai di perdere tutto il tuo capitale in pochi giorni.

Questa semplice considerazione viene troppo spesso ignorata da trader alle prime armi che si fanno convincere a investire senza alcuna formazione, salvo poi lamentarsi in rete delle grosse perdite a cui sono andati incontro.

TaoTrade truffa è una coppia di parole che troverai molto spesso, ma la dura verità è che, come vedremo, il broker opera perfettamente secondo le leggi internazionali e il fatto di aver perso soldi non significa che la piattaforma deve per forza essere irregolare. Molto probabilmente si sono prese decisioni sbagliate, tra cui quella di investire senza le dovute conoscenze della materia.

Le licenze di TaoTrade

La società che detiene il marchio TaoTrade è la Vie Finance A.E.P.E.Y. S.A., una società di investimento greca registrata regolarmente con il codice GEMI 122000301000, relativo al diritto societario greco.

Per ogni paese in cui opera ha, inoltre, una specifica licenza. Questa è una garanzia assoluta per ogni trader, in quanto tali licenze garantiscono che vengano rispettate tutti i regolamenti in materia di investimenti sui mercati finanziari.

Vediamo insieme le licenze operative.

Italia -> licenza CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa) con il numero di registrazione 4730.

Regno Unito -> licenza FCA (Financial Conduct Authority) con il numero di riferimento 806246.

Spagna -> licenza CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores) con il numero di registrazione 4476.

Germania -> licenza BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) con numero di registrazione 156350.

Svezia -> licenza FI (Finansinspektionen)

Polonia -> licenza KNF (Komisja Nadzaru Finansowego)

Repubblica Ceca -> licenza CNB (Banca Centrale della Repubblica Ceca) con l’ID societario 07438907.

La registrazione: tipologie di conto

TaoTrade offre la possibilità di registrarsi alla piattaforma con diverse tipologie di conto, sia retail che professionisti.

Per quanto riguarda i conti retail, avrai la possibilità di registrarti anche solo con un deposito di 200 euro. Ovviamente più grande sarà il tuo deposito, più i vantaggi in termini economici (rollover e spread) saranno importanti.

Se, invece, rispetti determinati requisiti minimi, potrai aprire un conto come professionista, godendo dei massimi benefici economici offerti dal broker. Questa tipologia di conto, tuttavia, è accessibile solo per trader professionisti, perfettamente in grado di gestire capitali molto alti e leve finanziarie maggiori.

Il deposito potrà essere effettuato tramite i principali metodi di pagamento: Carta di credito, carta di debito, bonifico bancario e account Skrill.

È molto importante sottolineare che anche sotto questo aspetto, TaoTrade, è del tutto trasparente, e offre una vasta scelta di conti, a seconda dei capitali e dell’esperienza del trader. I conti più pericolosi sono disponibili solo per coloro che saranno in grado di dimostrare di esserne all’altezza.

Il supporto clienti di TaoTrade

Se site trader navigati, sprete benissimo che un buon servizio clienti e alla base di qualsiasi recensione positiva fatta a una piattaforma di trading.

Nel corso della vostra operatività, infatti, avrete sempre bisogno di un supporto che possa risolvere i vostri problemi in brevissimo tempo.

Da questo punto di vista, TaoTrade non ha di certo nulla da invidiare ai suoi concorrenti più famosi. Il supporto tecnico è disponibile 24 ore su 24, cinque giorni su sette.

Il servizio clienti è disponibile dal Lunedì al Venerdì, dalle 8.00 alle 20.00 GMT+2 e può essere contattato via chat, telefono, email, whatsapp e tramite un modulo di contatto disponibile sul sito.

Informazioni di Contatto:

Indirizzo: 4, 28th October Street, Maroussi, Grecia.

Email: customer.service@taotrade.com

Telefono: + 39 068 3464810

Supporto Whatsapp in tempo reale: +306936123246

Conclusioni

In questo articolo abbiamo parlato di TaoTrade, broker greco, sempre più importante nel panorama internazionale.

Abbiamo visto come l’azienda sia autorizzata e regolamentata dall’Autorità finanziaria della Grecia, la Hellenic Capital Markets Commission (HCMC), e da moltissime altre autorità europee. Anche solo questo aspetto dovrebbe far passare qualsiasi dubbio sulla serietà del broker.

Abbiamo inoltre visto come la registrazione all’interno della piattaforma sia un processo rapido e intuitivo, offrendo all’utente la possibilità di scegliere tra diversi conti, a seconda del suo livello di esperienza.

Infine, abbiamo evidenziato l’aspetto del customer service, evidenziandone le fasce orarie e le disponibilità giornaliere.

In conclusione, possiamo affermare che TaoTrade non è assolutamente una truffa. È doveroso sottolineare ancora una volta, tuttavia, che operare sui mercati finanziari è un’attività molto rischiosa che deve essere affrontata nel giusto modo.

Il nostro consiglio è quello di studiare in modo approfondito la materia, capire le basi dell’operatività (concetti come take profit, stop loss, margine di contribuzione e tanti altri termini devono diventare il vostro pane quotidiano) e magari operare con un conto demo, fino a quando non vi sentire in grado di gestire nel modo migliori le operazioni in piattaforma.

Anche quando sarete pronti a operare, siate molto cauti all’inizio. Il passaggio dai soldi virtuali ai soldi veri, infatti, è molto difficile, soprattutto a livello psicologico.

Speriamo vivamente che questi consigli vi possano aiutare con la vostra futura operatività e che vi possano risparmiare perdite ingenti sui mercati finanziari. In bocca al lupo!