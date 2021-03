Opinioni Fortissio: Dov’è la verità?

Negli ultimi anni il mondo del trading ha vissuto una crescita esponenziale. Questa crescita ha favorito la nascita di moltissime truffe in rete, che hanno fatto perdere molti soldi e molti trader. È normale quindi che quando ci si avvicini ad un nuovo broker, lo si faccia con sospetto, accertandosi della serietà e della sicurezza della piattaforma.

Oggi vogliamo parlarvi di Fortissio, marchio registrato di Vie Finance A.E.P.E.Y. s.a che è una società greca che opera in linea con la Direttiva sui mercati degli strumenti finanziari (MiFID) dell’Unione Europea. Solo questo dovrebbe bastare per garantire l’integrità del broker, tuttavia nel prossimo paragrafo vedremo in modo più approfondito la questione licenze, per poi passare a descrivere le caratteristiche principali della piattaforma.

Fortissio: le licenze

Essendo un marchio registrato presso la Comunità Europea, i trader clienti di questo broker posso usufruire di un ambiente completamente regolamentato, operante all’interno dello spazio Economico Europeo (SEE).

Vie Finance è inoltre registrata a GEMI 122000301000 e opera con il marchio Fortissio presso la Hellenic Capital Market Commission (HCMC), con il numero di licenza 4 /792/20.7.2017.2.

Ultimo fattore da tenere in considerazione quando si discute della sicurezza di Fortissio, è la presenza del broker al Fondo di Compensazione degli Investitori. Tale fondo ha l’obiettivo di garantire la copertura dei crediti dei clienti, fino ad un massimo di 20.000 euro.

Fortissio: la piattaforma

Uno degli aspetti più importanti quando si deve valutare un broker è sicuramente la sua piattaforma di trading. Se doveste operare con una piattaforma non user friendly, rischiereste di perdere diverse opportunità di guadagno, o addirittura perdere parte del vostro capitale, non riuscendo a uscire dal mercato nel momento migliore a causa di qualche malfunzionamento.

La piattaforma utilizzata da Fortissio è una delle più famose al mondo insieme alla Metatrader: PROfit. Possiamo riassumerne le caratteristiche principali in alcuni punti:

Non è richiesto nessun download: a differenza di molte altre piattaforme, la PROfit può essere utilizzata direttamente dal browser web. Non sarete costretti a installare nessun software.

È completamente personalizzabile in base alle vostre esigenze. Molto probabilmente agli inizi questa caratteristica non la noterete, ma pian piano che diventerete dei trader esperti, la personalizzazione della piattaforma sarà un elemento cruciale.

Più di 200 strumenti scambiabili: 41 coppie valutarie, 11 tra le azioni più ricercate al mondo, 9 indici, 13 commodity e 3 ETF (Exchange Traded Funds)

Analisi e avvisi in tempo reale. Anche questo aspetto risulterà importantissimo per la vostra operatività. Una notizia letta al momento giusto potrà fare la differenza tra un’operazione in guadagno e una in perdita.

Disponibile in sei lingue differenti.

Aggiornamenti di mercato giornalieri

Disponibile la versione mobile, per poter operare in ogni momento della giornata.

Fortissio: la registrazione e le tipologie di conto

La registrazione risulta molto rapida e senza intoppi. Molto utile la differenziazione tra conti per principianti e conti per professionisti, che garantiscono promozioni differenti a seconda del livello di competenze del trader.

I conti per trader tradizionali sono a loro volta suddivisi in svariate tipologie, a seconda del deposito e del capitale investito.

Basic: capitale del conto da € 200 a € 1.999

Discovery: capitale del conto da € 2.000 a € 4.999

Silver: capitale del conto da € 5.000 a € 9.999

Gold: capitale del conto da € 10.000 a € 14.999

Diamond: capitale del conto da €15.000 a € 29.999

VIP: capitale del conto da €30.000 a € 49.999

Prestige: capitale del conto da € 50.000 a € 74.999

Superior: capitale del conto da € 75.000 a € 99.999

Infinity: capitale del conto da € 100.000 in su

Se siete dei principianti alle prime armi, Fortissio vi metterà a disposizione dieci operazioni garantite. Questo vuol dire che se doveste essere in perdita, Fortissio vi rimborserà.

Fortissio: le risorse che mette a disposizione del trader

Un altro elemento molto importante è rappresentato dalle risorse che il broker mette a disposizione dei propri clienti.

In particolare, vogliamo parlarvi di tre funzionalità molto utili, direi fondamentali per chiunque voglia investire sui mercati finanziari.

Il calendario economico: l’analisi fondamentale si approccia ai mercati finanziari cercando di capire come gli eventi macroeconomici andranno ad influenzare i prezzi di mercato. Questa tipologia di analisi si basa esclusivamente sulle notizie economiche. Proprio per questo motivo uno degli strumenti più importanti per un trader, che viene messo adisposizione da Fortissio, è il calendario economico.

Grazie a questo strumento sarete sempre aggiornati riguardo appuntamenti importanti della vita economica di ogni paese del mondo e sarete in grado di prendere decisioni per entrare o scire dal mercato nel momento giusto.

Il servizio SMS : il primo punto che abbiamo appena visto trova la sua massima evoluzione nel servizio SMS, sempre offerto da Fortissio. Grazie a questa funzionalità riceverete direttamente sul vostro smartphone le ultime notizie finanziarie. Sarete sempre aggiornati in tempo reali, per poter prendere le migliori decisioni possibili.

L’Autochartist : abbiamo lasciato il meglio per ultimo. Se il calendario economico è alla base dell’analisi fondamentale, questo ultimo strumento si basa esclusivamente sull’analisi tecnica, ovvero lo studio dei grafici per cercare di prevedere il movimento futuro dei prezzi.

Grazie all’Autochartist, questo studio sarà svolto in modo completamente automatico. Il sistema sarà in grado di offrirvi utilissime segnalazioni, andando ad evidenziare opportunità di investimento in tempo reale.

L’Autochartist cambierà completamente il vostro modo di fare trading, semplificandovi la vita e lasciandovi maggior tempo per l’operatività.

Conclusioni

In questa recensione abbiamo cercato di evidenziare le caratteristiche principali di Fortissio. Siamo partiti sottolineando la sicurezza e la regolarità della piattaforma, essendo la società iscritta a tutte le agenzie fondamentali per poter operare in sicurezza.

Siamo poi passati alle caratteristiche vere e proprie; dalla piattaforma alle tipologie di conto alle risorse messe a diposizione.

In conclusione, Fortissio è sicuramente un broker affidabile che non ha nulla da invidiare a molti altri broker molto più pubblicizzati. Ci sentiamo quindi di consigliarvelo, ricordandovi sempre, tuttavia, che investire sui mercati finanziari è un’attività molto rischiosa e che potrebbe comportare anche ingenti perdite.

Cercate sempre di operare con prudenza e con cognizione di causa.