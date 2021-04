Programmi e Guida TV, prima serata di oggi: i film in onda stasera e cosa c’è da vedere in televisione. Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi guida TV: film stasera 3 aprile 2021 in prima e seconda serata

Rai 1 20:00 TG 1

TG 1 20:35 Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 Dagli Studi Voxon di Roma Rai 1 presenta Una serata tra amici

Dagli Studi Voxon di Roma Rai 1 presenta Una serata tra amici 00:05 TG1 Sera

00:10 Dagli Studi Televisivi Fabrizio Frizzi in Roma Rai 1 presenta Ciao…

Dagli Studi Televisivi Fabrizio Frizzi in Roma Rai 1 presenta Ciao… 01:10 RaiNews24

01:40 Che tempo fa

Che tempo fa 01:50 Sottovoce

02:20 Mille e un Libro

Mille e un Libro 03:20 Sabato Club FILM Codice genesi

Rai 2 20:30 TG2 20.30

TG2 20.30 21:05 F.B.I. Amore folle

21:50 Blue Bloods Fuoco amico

Blue Bloods Fuoco amico 22:40 La Domenica Sportiva

00:30 L’altra DS

L’altra DS 01:00 TG2 Dossier

01:50 TG2 Storie. I racconti della settimana

TG2 Storie. I racconti della settimana 02:30 TG 2 Mizar

02:55 TG 2 Cinematineè

TG 2 Cinematineè 03:00 TG 2 Achab Libri

03:05 TG 2 Sì, Viaggiare

TG 2 Sì, Viaggiare 03:20 TG 2 Eat Parade

03:30 RaiNews24

Rai 3 20:00 Blob

Blob 20:20 Le parole della settimana

21:45 Corrado Augias narra Città segrete: Palermo

Corrado Augias narra Città segrete: Palermo 23:55 TG Regione

00:00 TG3 Mondo

TG3 Mondo 00:25 TG3 Agenda del Mondo

00:30 Meteo 3

Meteo 3 00:35 Che ci faccio qui Giulia e Giulia

01:20 Fuori Orario. Cose (mai) viste

Fuori Orario. Cose (mai) viste 01:30 Tempo d’estate

03:00 Identificazione di una donna

Rete 4 20:30 Stasera Italia Weekend

Stasera Italia Weekend 21:22 Ben Hur

01:22 Tg4 L’Ultima Ora – Notte

Tg4 L’Ultima Ora – Notte 01:40 Musica E84

03:15 Cinema Cinema (Amori)

Cinema Cinema (Amori) 04:34 Provaci Anche Tu, Lionel

Canale 5 20:00 Tg5

Tg5 20:40 Striscia la Notizia la Voce dell’Insofferenza

21:20 Amici di Maria De Filippi

Amici di Maria De Filippi 01:00 Tg5

01:34 Meteo.It

Meteo.It 01:35 Striscia la Notizia la Voce dell’Insofferenza

02:01 La Freccia Nera (Di F. Costa)

La Freccia Nera (Di F. Costa) 03:32 La Paura – Distretto di Polizia 1

04:29 Centovetrine Xiv, 3125

Italia 1 20:24 Ultima Fermata – C.S.I. Miami

Ultima Fermata – C.S.I. Miami 21:20 Bigfoot Junior

23:20 Krusty Va Al Fresco – i Simpson

Krusty Va Al Fresco – i Simpson 23:45 Homer in The Night – i Simpson

00:05 Pressing Serie

Pressing Serie 02:00 Studio Aperto – la Giornata

02:10 Sport Mediaset – la Giornata

Sport Mediaset – la Giornata 02:30 Flash Gordon (Di M. Hodges)

04:16 Immortal Ad Vitam

LA7 20:00 Tg La7

Tg La7 20:35 Otto e mezzo – Sabato

21:15 Speciale Eden – Missione Pianeta

Speciale Eden – Missione Pianeta 00:30 Tg La7

00:40 Otto e mezzo – Sabato

Otto e mezzo – Sabato 01:20 Like – Tutto ciò che Piace

01:50 Professor T.

TV8 20:00 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

Alessandro Borghese – 4 ristoranti 21:20 The Impossible

23:15 Delitti

Delitti 03:40 Lady Killer

NOVE 20:05 Fratelli di Crozza

Fratelli di Crozza 21:35 Revenant – Redivivo

00:15 Leonardo – il genio che immaginò il futuro

Leonardo – il genio che immaginò il futuro 02:05 Apocalypse – L’ascesa di Hitler

04:00 Il Jurassic Park di Hitler

20 — Venti 20:15 La Deviazione della Consumazione – The Big Bang Theory Xii

La Deviazione della Consumazione – The Big Bang Theory Xii 20:42 La Negazione della Citazione – The Big Bang Theory Xii

21:04 Pallottole Cinesi

Pallottole Cinesi 23:29 Matrix

02:04 I Limiti della Legge – Chicago Med

I Limiti della Legge – Chicago Med 02:44 La Riunione – Chicago Med

03:24 Vendetta Trasversale – Renegade i

Vendetta Trasversale – Renegade i 04:04 Lotta per la Vita – I Parte – Renegade i

Rai 4

20:32 Private Eyes II ep.3

Private Eyes II ep.3 21:19 Narcos: Mexico II ep.7

22:14 Narcos: Mexico II ep.8

Narcos: Mexico II ep.8 23:12 The Equalizer 2 – Senza perdono

01:20 The Exorcism of Emily Rose

The Exorcism of Emily Rose 03:22 Made in France – Obiettivo Parigi

Iris 21:00 Duplicity

Duplicity 23:36 The Game

02:07 Text To Kill

Text To Kill 03:40 Doppia Immagine Nello Spazio

Rai 5 20:53 Racconti di Luce

Racconti di Luce 21:15 Teatro – 7 Minuti

22:44 Personaggi in cerca d’attore – 2^ Serie

Personaggi in cerca d’attore – 2^ Serie 23:12 Lezioni di suono

00:09 Rai News Notte

Rai News Notte 00:10 Art Night – Falso!

02:04 Teatro – Piazza degli Eroi

Teatro – Piazza degli Eroi 04:25 Beethoven: Sinfonia n.7 in la mag. op.92

Rai Movie 21:10 A qualcuno piace caldo

A qualcuno piace caldo 23:20 Mine vaganti

01:25 Favola

Favola 02:55 Dietro i candelabri

Rai Premium 21:20 Un passo dal cielo 6, i guardiani – p.1

Un passo dal cielo 6, i guardiani – p.1 23:30 Il Ranger: Una Vita in Paradiso – Il momento della verità

01:10 I Ragazzi del Muretto – Il ritorno di Massimo p.3

I Ragazzi del Muretto – Il ritorno di Massimo p.3 02:10 I Ragazzi del Muretto – Una giornata nera p.4

03:20 La Squadra 8 – La testa del serpente p.7

Cielo 20:15 Affari di famiglia

Affari di famiglia 21:15 L’amante inglese

23:15 Kink

Kink 00:30 E-rotic: viaggio nel cyber-porn

01:30 The Right Hand – Lo stagista del porno

The Right Hand – Lo stagista del porno 02:30 The Boob Cruise – In crociera con le maggiorate

03:15 Teens and Porn

Teens and Porn 04:00 Sex Pod – Quanto ne sai sul sesso?

Paramount Network 21:10 Schegge di paura

Schegge di paura 23:00 Stone

01:00 Law & Order: Criminal Intent

TV2000 21:30 Gesù di Nazareth

Gesù di Nazareth 23:15 AETERNA – Itinerari di preghiera per le strade di Roma

00:15 La compieta preghiera della sera

La compieta preghiera della sera 00:40 Rosario Da Pompei

01:05 Sulla strada il vangelo della domenica

Sulla strada il vangelo della domenica 01:05 Terra Santa News

LA7d 21:30 Risvegli

Risvegli 23:40 Downton Abbey

01:30 La cucina di Sonia

La cucina di Sonia 02:25 The Dr. Oz Show

03:10 Hawthorne – Angeli in corsia

Hawthorne – Angeli in corsia 04:40 Cuochi e fiamme

La 5 21:10 Inga Lindstrom – Nella Tua Vita

Inga Lindstrom – Nella Tua Vita 23:00 Chi Ha Ucciso Mio Marito? – Ossessioni Pericolose

00:50 X-Style

X-Style 01:25 L’Isola Dei Famosi

01:46 L’Isola Dei Famosi – Extended Edition

L’Isola Dei Famosi – Extended Edition 04:46 360 – Vivere II

Real Time

20:15 Cake Star – Pasticcerie in sfida – Napoli a Milano

Cake Star – Pasticcerie in sfida – Napoli a Milano 21:35 Vite al limite – Carrie

23:15 Vite al limite – Cillas

Vite al limite – Cillas 00:55 Vite al limite – Mercedes

02:35 Vite al limite – Angie J

Vite al limite – Angie J 04:15 Vite al limite – Vianey e Allen

Cine34 21:15 Bianco rosso e Verdone

Bianco rosso e Verdone 23:21 Un sacco bello

01:11 Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto

Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto 03:02 Dentro lo schermo – filler cine34

03:50 Fellini monografie

Fellini monografie 03:59 Il tunnel della libertà

Focus 20:15 La Vita di Gesù – i Segreti della Bibbia (Di K. Eggert)

La Vita di Gesù – i Segreti della Bibbia (Di K. Eggert) 21:15 Last Days Of Jesus, 1 – Gli Ultimi Giorni di Gesù

22:15 Last Days Of Jesus, 2 – Gli Ultimi Giorni di Gesù

Last Days Of Jesus, 2 – Gli Ultimi Giorni di Gesù 23:00 Dal Caldo Al Freddo – Mondi Estremi – la Vita Alla Prova

00:00 L’ Oceano – Galapagos: Ai Confini del Mondo (Di J. Wonjun)

L’ Oceano – Galapagos: Ai Confini del Mondo (Di J. Wonjun) 01:00 L’ Aria Sottile – Dalle Alpi Al Tetto del Mondo: in Montagna Con…

02:00 Saturn V: il Razzo Lunare

Saturn V: il Razzo Lunare 02:41 Tgcom24

02:43 03/04/2021 – Meteo Focus

03/04/2021 – Meteo Focus 02:45 Ultima Patagonia

04:15 Arrampicata Estrema – la Scienza del Rischio – Life On The Line

Giallo 21:05 L’ispettore Barnaby – Talento per la vita

L’ispettore Barnaby – Talento per la vita 23:05 L’Ispettore Gently – un amico è per sempre

00:50 Omicidi a Sandhamn

Omicidi a Sandhamn 02:35 Disappeared

TOP Crime

20:15 Il Sig. Monk e la Montagna di Rifiuti – Monk V

Il Sig. Monk e la Montagna di Rifiuti – Monk V 21:10 Poirot: il Ritratto di Elsa Greer – TV Movie

23:04 Il Figlio Sconosciuto – TV Movie (Top Crime)

Il Figlio Sconosciuto – TV Movie (Top Crime) 00:45 Equazione con Incognite – Law & Order: Unità Speciale Xxi

01:35 Ciò Che Abbiamo Da Perdere – Law & Order: Unità Speciale Xxi

Ciò Che Abbiamo Da Perdere – Law & Order: Unità Speciale Xxi 02:19 Il Piatto della Morte – C.S.I. Miami V

02:59 Il Potere di uno Sguardo – C.S.I. Miami V

Il Potere di uno Sguardo – C.S.I. Miami V 03:39 Morto Eccellente – C.S.I. Miami V

04:19 Magia e Morte – C.S.I. Miami V

Spike TV 20:00 Relic Hunter

Relic Hunter 21:30 Viaggio nell’isola dei dinosauri

23:30 Spartacus – Gli dei dell’arena

Spartacus – Gli dei dell’arena 01:30 Top Gear

03:20 Police Interceptors

DMAX 21:25 Micromostri con Barbascura X – il miglior attacco è la difesa

Micromostri con Barbascura X – il miglior attacco è la difesa 22:20 Armate killer

23:15 Cacciatori di fantasmi – la prigione

Cacciatori di fantasmi – la prigione 00:10 Cacciatori di fantasmi – Clown Motel

01:00 Cacciatori di fantasmi – L’ospedale

Cacciatori di fantasmi – L’ospedale 01:50 Cacciatori di fantasmi – Grand Canyon

02:40 Cose di questo mondo – Armageddon

Cose di questo mondo – Armageddon 03:30 Cose di questo mondo – la città perduta del Kalahari

04:15 Cose di questo mondo – Nubi non identificate

Rai Storia 20:00 Il Giorno e la Storia Prima TV per Rai

Il Giorno e la Storia Prima TV per Rai 20:20 Scritto, letto, detto: Angelo d’Orsi

20:30 Passato e presente Il Santo Sepolcro

Passato e presente Il Santo Sepolcro 21:10 Pane amore e gelosia

22:45 Documentari d’autore Il suono della voce Prima TV per Rai

Documentari d’autore Il suono della voce Prima TV per Rai 23:50 Pillole Argo La ricchezza della cultura.

00:00 Rai News Notte

Rai News Notte 00:05 Il giorno e la storia Prima TV per Rai

00:30 Passato e presente Il Santo Sepolcro

Passato e presente Il Santo Sepolcro 01:00 1940 L’ Italia in Guerra La dichiarazione

02:00 Prima e dopo la bomba. Novemila volte Hiroshima pt.5

Prima e dopo la bomba. Novemila volte Hiroshima pt.5 03:00 Dove comincia il giorno. Immagini dalle Fiji p.2

04:00 Res 78-82 – p.32

Mediaset Extra

21:10 Le Iene Show

Le Iene Show 00:55 Avanti un Altro

01:53 Tgcom24

Tgcom24 01:55 Nonni Sull’Orlo di una Crisi di Nervi – Nonno Felice III

02:20 Chi Ben Comincia… – Nonno Felice III

Chi Ben Comincia… – Nonno Felice III 02:45 Camerieri Si Nasce – Nonno Felice III

03:10 Appuntamento Al Buio – Nonno Felice III

Appuntamento Al Buio – Nonno Felice III 03:35 I Nuovi Arrivati – Nonno Felice III

04:00 Vita Da Ricchi – Nonno Felice III

Motor Trend 20:40 Vintage Garage – Jaguar Xk150

Vintage Garage – Jaguar Xk150 21:35 Vintage Garage – Peugeot 205 Gti

22:35 Affari a quattro ruote – Fiat X1 / 9 del ’74

Affari a quattro ruote – Fiat X1 / 9 del ’74 23:30 Affari a quattro ruote – Datsun Roadster del ’69

00:25 Affari a quattro ruote – Mercury

Affari a quattro ruote – Mercury 01:15 Affari a quattro ruote – Volvo

02:05 Affari a quattro ruote – Toyota

Affari a quattro ruote – Toyota 03:00 Affari a quattro ruote – Porsche 924

03:55 Affari a quattro ruote – Saab 900 Turbo

Affari a quattro ruote – Saab 900 Turbo 04:40 Affari a quattro ruote – Golf GTI 1.8