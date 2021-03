Dieta keto: cos’è, come funziona e integratori alimentari per il dimagrimento

I principi base della dieta keto sono il consumo di pochissimi carboidrati, tanti grassi e molte proteine. Si tratta di un regime alimentare che nasce come protocollo terapeutico per l’epilessia e che piano piano è stato introdotto dai nutrizionisti come regime alimentare per coloro che intraprendono un percorso dimagrante.

Le varianti della dieta keto sono tutte accomunate dalla riduzione del consumo dei carboidrati per fare in modo che il corpo possa utilizzare al loro posto i grassi come combustibile per aiutare a perdere il peso in eccesso. Questo regime alimentare deve essere associato a uno stile di vita sano, equilibrato, all’utilizzo di integratori alimentari secondo le indicazioni del proprio medico e senza mai eccedere nei dosaggi.

Dieta keto: cos’è?

La dieta keto è un regime alimentare che prevede un bassissimo apporto di carboidrati in favore di un elevato contenuto di proteine, e di grassi. La riduzione dei carboidrati a vantaggio del consumo di altri nutrienti, mira a costringere l’organismo a utilizzare i grassi come energia per potere aiutare l’organismo a dimagrire. Il nome chetogenica deriva dal fatto che questo regime alimentare riduce notevolmente il consumo dei carboidrati portando alla formazione dei cosiddetti “corpi chetonici”.

Come anticipato, la dieta keto nasce come piano alimentare finalizzato a ridurre le crisi epilettiche in coloro che non rispondevano alla terapia farmacologica, specie nei bambini. Diete a basso contenuto di carboidrati sono state utilizzate intorno agli anni Venti proprio per questo scopo.

Dagli anni ’60 in poi, questi regimi alimentari sono stati utilizzati per il trattamento dell’obesità, ma anche in presenza di patologie come il diabete, l’acne e la sindrome dell’ovaio policistico. Si era osservato, che potessero svolgere possibili effetti benefici sulle convulsioni, sul grasso corporeo, sulla glicemia, colesterolo e i livelli di fame.

La dieta keto si è, quindi, affermata sempre di più come dieta per perdere peso, affiancata a una sana attività fisica, all’interno di uno stile di vita equilibrato e laddove consigliato dal medico anche all’assunzione di integratori alimentari.

Tipologie di dieta keto

Non esiste una sola tipologia di dieta keto, ma possono essercene di vario tipo con differenti proporzioni di nutrienti, un apporto di carboidrati ciclico, una restrizione di calorie e formule specifiche pensate per vegani e vegetariani. Le principali varianti della dieta keto sono:

tipologia standard: si tratta della dieta keto più classica e più severa;

si tratta della dieta keto più classica e più severa; tipologia modificata: prevede una riduzione dell’apporto di carboidrati, ma meno drastica;

prevede una riduzione dell’apporto di carboidrati, ma meno drastica; tipologia ciclica: una variante che prevede un aumento dell’apporto di carboidrati in modo ciclico, in genere una o due volte alla settimana, pensata per chi ha difficoltà a rispettare una dieta con così basso contenuto di carboidrati, ogni giorno e per periodi prolungati;

una variante che prevede un aumento dell’apporto di carboidrati in modo ciclico, in genere una o due volte alla settimana, pensata per chi ha difficoltà a rispettare una dieta con così basso contenuto di carboidrati, ogni giorno e per periodi prolungati; tipologia mirata: un piano alimentare pensato per coloro che praticano sport e consente di aggiungere il consumo dei carboidrati durante i giorni di allenamento;

un piano alimentare pensato per coloro che praticano sport e consente di aggiungere il consumo dei carboidrati durante i giorni di allenamento; tipologia ad alto contenuto proteico: spesso seguita da chi pratica body building o dalle persone anziane;

spesso seguita da chi pratica body building o dalle persone anziane; tipologia vegana o vegetariana: queste varianti sostituiscono i cibi di origine animale con alimenti come frutta a guscio, semi, frutta e verdura, grassi sani e cibi fermentati;

queste varianti sostituiscono i cibi di origine animale con alimenti come frutta a guscio, semi, frutta e verdura, grassi sani e cibi fermentati; tipologia sporca: in cui le proporzioni tra i nutrienti sono le stesse di quella classica, ma invece di grassi sani si consumano grassi non salutari, in cui si possono consumare anche bibite e cibi da fast food;

in cui le proporzioni tra i nutrienti sono le stesse di quella classica, ma invece di grassi sani si consumano grassi non salutari, in cui si possono consumare anche bibite e cibi da fast food; tipologia pigra: così chiamata perché prevede solo un rigido calcolo dei carboidrati assunti ogni giorno, che non devono superare i 20 g, mentre lascia libero l’apporto di grassi e proteine.

Dieta keto: integratori alimentari per il dimagrimento

La dieta keto si basa sul presupposto che se vengono consumati quantitativi meno elevati di carboidrati e quindi di zuccheri, questi saranno immagazzinati nell’organismo sotto forma di grasso corporeo, provocando un aumento del peso.

Se l’assunzione dei carboidrati viene ridotta il corpo che solitamente li utilizza come fonte primaria di energia, sarà costretto a usare al loro posto i grassi, quelli immagazzinati e quelli introdotti mediante il cibo.

A un regime alimentare di questo tipo può anche essere associato l’utilizzo di integratori alimentari come Keto Light Plus integratore per chi è in sovrappeso, che possono aiutare a contribuire al benessere del corpo durante il processo di dimagrimento. Questi integratori devono essere intesi come supporti alimentari al piano dietetico concordato con il proprio nutrizionista, e non devono sostituire mai né i pasti principali tanto meno le terapie farmacologiche prescritte.

Ti consigliamo di rivolgerti sempre al tuo medico di fiducia per avere maggiori informazioni sulla scelta dell’integratore alimentare più idoneo alle tue necessità, di praticare attività sportiva e di cambiare le tue abitudini quotidiane in favore di uno stile di vita sano.