La realizzazione di brochure aziendali nell’era del Covid

La pandemia di Covid ha modificato radicalmente le nostre abitudini, comprese quelle relative al nostro approccio al mondo online. Basti pensare che nel 2020 le vendite online hanno registrato un’impennata di oltre il 34% rispetto all’anno precedente. Con l’impossibilità di avere contatti con i clienti, molte aziende hanno scelto di potenziare le proprie strategie online, una decisione lungimirante e vincente. Per questo motivo è fondamentale pianificare una strategia per dare visibilità al proprio brand anche online.

Come dare visibilità al proprio brand online?

Una delle modalità per potenziare e favorire la brand awareness è la realizzazione di una presentazione aziendale da inviare ai potenziali clienti in formato PDF o anche in una versione PDF sfogliabile. Una brochure o un depliant aziendale sono degli strumenti di comunicazione molto efficaci per informare gli utenti in merito ai prodotti e ai servizi che offrite, o anche a eventi speciali o promozioni specifiche.

Perché scegliere una brochure aziendale?

La brochure aziendale è una presentazione rapida, chiara e pratica, ma non solo. Il design scelto, in termini di colori, font e altre caratteristiche visuali, contribuisce a dare uno stile e un’identità al brand. Il design della brochure può favorire il successo dell’immagine del professionista o dell’impresa che la crea, rendendoli riconoscibili al pubblico. Una brochure realizzata in maniera professionale, quindi, aumenta significativamente il valore di un’attività e trasmette al cliente i vostri ideali e la vostra vision.

Come realizzare una brochure aziendale

La realizzazione di una brochure da inviare agli utenti è un processo creativo importante. Come ogni strategia di brand awareness, richiede l’esperienza di professionisti che possano aiutarvi a mettere su carta i messaggi che volete trasmettere ai potenziali clienti o ai vostri utenti. La brochure è soprattutto una presentazione di voi stessi, della vostra azienda e dei servizi che offrite, dunque un lavoro approssimativo potrebbe essere nocivo per la vostra immagine. Affidarsi a dei designer professionisti è perciò una scelta d’obbligo per la realizzazione di una brochure o un depliant informativo.

Gli step per una comunicazione vincente

Dopo aver analizzato il vostro target e aver deciso qual è il messaggio che volete trasmettere, non vi resta altro che contattare un professionista che realizzi la vostra brochure in base alle vostre indicazioni. A quel punto, ottenuta una comoda versione in PDF sfogliabile, dovrete solo inviarla tramite email o messaggio: la vostra brochure sarà in grado di fornire tutte le informazioni utili ai vostri utenti. Un processo semplice e veloce per un risultato ottimale!