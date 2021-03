Lazio, stazioni ferroviarie. I controlli della Polizia di Stato dal 15 al 21 marzo: 17 persone indagate

17 indagati e 22.692 persone controllate; 513 le pattuglie impegnate in stazione, 55 a bordo di 95 treni,10 le sanzioni amministrative elevate: questo il bilancio dell’attività della Polizia di Stato – Compartimento Polizia Ferroviaria per il Lazio, nella settimana dal 15 marzo al 21 marzo, in ambito regionale.

I controlli della PolFer

Nella serata del 19 marzo, gli agenti del posto di Polizia Ferroviaria di Roma San Pietro, hanno denunciato in stato di libertà 3 minori rei di aver danneggiato alcuni finestrini di un convoglio e una porta in cristallo dello scalo di Valle Aurelia, nello scorso mese di gennaio.

I tre minori sono stati rintracciati dai poliziotti dopo una breve indagine e dopo aver effettuato visionato il sistema di video sorveglianza presenti nello scalo ferroviario e a bordo treno.

Alla stazione di Roma Termini, invece, gli agenti nella serata del 20 marzo, hanno denunciato due persone poiché inosservanti al divieto di ritorno al comune di Roma. I due cittadini entrambi italiani sono stati fermati da una pattuglia a causa di una lite tra di loro. Dai controlli sono risultati destinatari di DASPO urbano e foglio di via obbligatorio dal comune di Roma.

Infine, lo scorso 15 marzo gli agenti del Compartimento Polfer per il Lazio, hanno denunciato in stato di libertà due cittadini algerini per furto aggravato in concorso ai danni di un viaggiatore. I poliziotti, contattati dal personale ferroviario, sono intervenuti all’ingresso della metro dove un viaggiatore ha riconosciuto due cittadini stranieri quali autori del furto del suo personal computer, successivamente riconsegnato al proprietario, avvenuto sul treno Freccia Rossa sul quale viaggiava.