Frosinone. Sconti previsti per chi va in autobus. Tutte le info

Da lunedì 22 marzo sarà possibile richiedere le agevolazioni tariffarie per il Trasporto Pubblico Locale per tutti i cittadini residenti a Frosinone con un reddito ISEE fino ai 25.000 €.

Frosinone, sconti per chi va in autobus

Sono state introdotte anche delle agevolazioni rivolte a tutti i nuclei familiari residenti nel territorio comunale senza limitazioni di reddito ISEE. Previste maggiorazioni, per quanto riguarda le agevolazioni, in caso di situazioni di criticità sociale ed economica o di particolari condizioni familiari. Sullo stesso portale è, inoltre, possibile richiedere l’incentivo per l’acquisto di una bicicletta pieghevole e per l’acquisto dell’abbonamento “Bici in treno”.

Effettuata la registrazione su https://www.regione.lazio.it/agevolazionitariffarietpl/security_login.flyingWeb si potrà procedere all’inserimento della richiesta nel sistema.

Tenuto conto delle restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria Covid-19, le richieste dovranno poi essere trasmesse al Comune di Frosinone mediante posta elettronica certificata (pec@pec.comune.frosinone.it) oppure tramite mail ordinaria (protocollo@comune.frosinone.it), unitamente alla documentazione (copia certificazione ISEE 2021, documento d’identità in corso di validità).

Per informazioni, è possibile rivolgersi all’ufficio mobilità del comune di Frosinone, contattando Roberto Tempesta al numero 0775/2656235.