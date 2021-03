Valmontone, lunedì giornata di screening totale nel plesso San Giovanni

Il sindaco di Valmontone, Alberto Latini, ha firmato l’ordinanza di chiusura della scuola, per la giornata di lunedì, per consentire agli alunni di effettuare il tampone.

Il post sulla pagina social del Comune di Valmontone:

“I recenti casi di Covid riscontrati nei giorni scorsi tra gli alunni della scuola primaria di San Giovanni hanno spinto l’Amministrazione comunale, di concerto con la dirigente scolastico dell’Ic Madre Teresa di Calcutta, Antonietta Fusillo, a richiedere alla Asl Roma5 l’attivazione di un drive-in in loco per svolgere una campagna di tamponi a tutti gli studenti del plesso.

Richiesta che la Asl ha accolto attivando, per lunedì mattina, uno screening totale della popolazione scolastica, fondamentale per comprendere lo stato dei fatti e poter proseguire l’attività didattica con serenità.

Il sindaco Alberto Latini ha firmato l’ordinanza di chiusura della scuola, per la giornata di lunedì, per consentire agli alunni di effettuare il tampone. La delegata alla scuola, Laura Mujic, invitando tutti alla massima collaborazione, ringrazia la Asl Roma 5 per la grande disponibilità, i genitori per l’attenzione e la sensibilità dimostrate nonché la dirigente scolastica e i collaboratori per il contributo fornito nell’organizzazione dello screening di lunedì.

Soltanto con l’impegno comune e l’unità, infatti, possiamo riuscire a sconfiggere questo virus che tanto sta togliendo ai nostri ragazzi e alle nostre ragazze”.

Foto di repertorio