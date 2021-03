Causa Covid, risulta essere sempre più concreto il rinvio del voto in autunno. Da parte del Governo non vi è ancora nessuna ufficializzazione, si attende la firma di un decreto ad hoc nei prossimi giorni.

Sempre più concreta l’ipotesi di un rinvio delle elezioni

Come già anticipato, il decreto legge ancora non è ancora stato ufficializzato a Palazzo Chigi, ma nel governo risulta essere sempre più concreta l’ipotesi del rinvio all’autunno di tutte le elezioni previste fino a giugno, a causa dell’epidemia.

Le elezioni da dover rinviare sarebbero le Regionali in Calabria in programma l’11 aprile, le suppletive di Siena e le Comunali per eleggere 1.200 sindaci, tra cui anche quelle di Roma, insieme a Milano, Torino, Bologna, Napoli.

La decisione dello slittamento è determinata dall’andamento della pandemia di Coronavirus: le campagne elettorali potrebbero rappresentare un rischio troppo elevato. Il rinvio quindi attende solo l’ufficializzazione dal governo.

Foto di repertorio