Guida TV, prima serata di oggi: i programmi in onda stasera. Tra sport, serie tv, film, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Prima e seconda serata di oggi, 26 febbraio 2021: programmi in TV in onda stasera

1 Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 Il cantante mascherato

00:02 TG1 60 Secondi

00:05 TV7

01:10 RaiNews24

01:41 Che tempo fa

01:45 Sottovoce

02:15 Cinematografo

03:15 RaiNews24

2 Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 The Good Doctor Il Principio di Indeterminazione

22:05 The Resident – Eventi avversi – Alto tradimento

23:40 Gli Specialisti Miss Maggio

00:30 O anche no

01:00 Code Black – Esodo

01:43 Una su un milione

02:23 Affari in sospeso

03:00 Quando Chiama il Cuore – Le prove del cuore

04:24 Cuore e anima

3 Rai 3

20:00 Blob

20:20 Che succ3de?

20:45 Un posto al sole

21:25 TITOLO V

00:00 TG3 Linea notte

00:10 TG Regione

00:13 TG3 Linea notte

01:00 Meteo 3

01:05 Parlamento Magazine

01:10 Fuori Orario. Cose (mai) viste

01:20 Jules et Jim

03:00 La jalousie

4 Rete 4

20:30 Stasera Italia

21:20 Quarto Grado

00:45 La Rivincita di Frampton

01:50 Tg4 L’Ultima Ora – Notte

02:12 Il Sorriso del Ragno

03:42 Violenti e Selvaggi

5 Canale 5

20:00 Tg5

20:40 Striscia la Notizia la Voce dell’Insofferenza

21:20 Grande Fratello Vip

01:00 Tg5

01:35 Striscia la Notizia la Voce dell’Insofferenza

02:01 Uomini e Donne

6 Italia 1

20:24 Guerriglieri Nella Nebbia – C.S.I. Miami

21:20 Freedom Oltre il Confine

00:35 Triangoli – Misteri Ai Raggi X

01:35 Gara Diriyah 26 Febbraio – Campionato Formula E 2021

02:35 Studio Aperto – la Giornata

02:45 Sport Mediaset – la Giornata

7 LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Piazza Pulita

01:00 Tg La7

01:10 Otto e mezzo

01:50 L’aria che tira

04:15 Tagadà

8 TV8

20:30 Guess My Age – Indovina l’età

21:30 Spider-Man 3

00:00 Italia’s Got Talent

02:15 Tre uomini e una bara

04:00 Lady Killer

9 NOVE

20:30 Deal With It – Stai al gioco

21:25 Fratelli di Crozza

22:45 La confessione

23:55 Airport Security Spagna

20 Venti

20:15 La Riconfigurazione del Ripostiglio – The Big Bang Theory VI

20:42 La Turbolenza del Ruolo – The Big Bang Theory VI

21:04 In Time

23:26 Blackhat

02:03 Nuove Alleanze – Undercover IV

03:13 Lotte di Potere – Undercover IV

04:17 La Taglia – The A-Team III

21 Rai 4

20:36 Criminal Minds XIII ep.6

21:23 Survive the Night

23:00 Narcos: Mexico ep.5

00:13 Narcos: Mexico ep.6

01:18 Speciale Wonderland – Storie infinite e mondi aperti

01:43 Narcos III ep.3

02:44 Rookie Blue ep.11

03:26 Rookie Blue ep.12

04:08 Cold Case II ep.3

22 Iris

20:05 Vendetta dello Sceriffo /Vendetta di uno Sceriffo – Walker Texas Rangers

21:00 Dove Osano Le Aquile

00:16 Debito di Sangue

02:17 La Profezia di Celestino

03:58 I Senza Nome

23 Rai 5

20:16 Great Continental Railway Journeys – Prossima fermata Oriente

21:16 Art Night – I musei del futuro

23:01 La divina commedia. Vespri danteschi – Inferno XVI

23:10 La divina commedia. Vespri danteschi – Inferno XVII

23:18 La divina commedia. Vespri danteschi – Inferno XVIII

23:27 Save the Date

23:59 Terza pagina

00:40 Rock legends Rem

01:01 Rai News Notte

01:04 Stars of the Silver Screen

01:49 Great Continental Railway Journeys – Prossima fermata Oriente

02:49 Save the date – Aspettando la Festa della Musica

03:20 Wildest Pacific

04:13 I Meccanismi della Natura

24 Rai Movie

21:10 Miracoli dal cielo

23:05 Quando le mani si sfiorano

01:15 Destini incrociati

03:25 Just a Kiss

25 Rai Premium

20:15 Don Matteo 5 – Sogni e bisogni ep.16

21:20 Il Commissario Ricciardi – p.5

23:10 Che Dio ci aiuti 6 – p.8

01:05 Nebbie e Delitti 2 – Nessuna traccia di frenata p.3

02:45 Blu Notte 3: Agata Bonino – Il mistero del fiume p.10

03:30 Dream Hotel – Bali

26 Cielo

20:25 Affari di famiglia

21:20 Box 314: La rapina di Valencia

23:05 Un bicchiere di rabbia

00:30 Scandalosa Gilda

02:15 Bob Guccione e l’impero di Penthouse

03:45 Love Boat: la nave dell’amore LGBT

04:20 Sex Pod – Quanto ne sai sul sesso?

27 Paramount Network

20:10 Strega per amore

21:10 La Terrazza sul Lago

23:00 Gattaca – La porta dell’universo

01:00 Giudice Amy

03:00 Garage Sale Mystery 15: Omicidio in re minore

04:30 I Jefferson

28 TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:48 Meteo

20:50 Guerra e Pace

21:10 L’odissea

23:15 Effetto Notte – TV2000

23:40 Retroscena

00:00 La compieta preghiera della sera

29 LA7d

20:10 Mica pizza e fichi

20:50 La cucina di Sonia

21:30 Joséphine, Ange Gardien

01:30 La cucina di Sonia

01:50 La Mala Educaxxxion

03:10 Professor T.

04:50 In cucina con Vissani

30 La 5

21:10 Inga Lindstrom – il Cuore di Mio Padre

23:00 Una Donna di Coraggio – Ossessioni Pericolose

00:45 Pizza Girls

00:51 Grande Fratello Vip Aut.

01:40 Il Grande Passo – The O.C. IV

02:20 Manovre Notturne – The O.C. IV

03:00 Nella Fine il Principio – The O.C. IV

31 Real Time

20:25 Cortesie per gli ospiti – Giorgio e Marco vs. Francesca e Sara

21:25 Cake Star – Pasticcerie in sfida – Brescia

22:35 Buddy Valastro: Road To Recovery

00:10 La clinica del pus

02:40 Piedi al limite – Piedi da ET

03:30 Piedi al limite – Frankenstein

04:20 Piedi al limite – Funghi

34 Cine34

20:23 Il ginecologo della mutua

21:57 Segreti di cinema – cine34 ’21 – anteprima

22:04 La supplente va in città

23:50 Segreti di cinema – cine34 ’21

00:00 Passi furtivi in una notte boia – Zelmaide

01:43 Campagnola bella

03:21 L’ anno dei gatti

35 Focus

20:15 L’ Enigma di Heathrow – Indagini Ad Alta Quota X

21:15 Incendio in Mare – Terribile Esplosione – Che Disastro!

22:00 Quartiere Nel Fango – Intrappolati A Seattle – Che Disastro!

23:00 Maisy – Le Basi Segrete Dei Nazisti

23:55 Isola di Pasqua: Misteri di un Mondo Perduto

01:46 Tg5 Start

01:50 Gli Angeli della Vittoria – Campi di Battaglia II

03:11 Tgcom24

03:15 Giant Constructions – The World’s Most Spectacular Bridges 5

03:50 Boudica, la Regina Guerriera – Barbarians – Roma Sotto Attacco

04:50 Eroi A Quattro Zampe – Le Nuove Storie, 3

38 Giallo

20:15 Fast Forward – il Caso Louis Rauscher

21:10 L’Ispettore Gently – la vacanza perfetta

23:10 L’ispettore Barnaby – un omicidio d’annata

01:05 Cherif – Amore fatale

02:05 Cherif – Intrigo felino

03:05 Nightmare Next Door – Incubo in fondo all’arcobaleno

03:55 Nightmare Next Door – Inganno mortale

04:45 Nightmare Next Door – il mortale Jack

39 TOP Crime

20:15 Il Sig. Monk e Le Bambole Voodoo – Monk VIII

21:10 Non Lasciarmi Solo – Chicago P.D. II

22:00 Mai Più Insieme – Chicago P.D. II

22:55 Il Ricordo – Law & Order: Unità Speciale VIII

23:45 Lo Zio – Law & Order: Unità Speciale VIII

00:35 Quadro Generale – The Closer I

01:25 Guerra Personale – The Closer I

02:07 Il Confronto – Law & Order: Unità Speciale VIII

02:50 Infiltrata – Law & Order: Unità Speciale VIII

03:30 Rosa Teruzzi – Donne in Noir

03:42 Linea Rossa – The Mentalist II

04:22 Patto Rosso Sangue – The Mentalist II

49 Spike TV

20:40 Supernatural

21:30 Caccia al ladro

01:30 Supernatural

02:40 Top Gear

04:30 Police Interceptors

52 DMAX

20:30 A caccia di tesori

21:25 Ingegneria sotto zero – Nella neve

22:20 Ingegneria sotto zero – Sotto zero

23:15 The Last Fish Standing

00:10 112: Fire Squad

02:40 Cops: UK

54 Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente. Achille Lauro il comandante

21:10 Iraq: distruzione di una nazione. Serie 1 p.1. L’alleato

22:10 Cronache di Hitler p.4

23:00 Storia delle nostre città p.1. Parma

00:00 Notiziario-RaiNews24

00:05 Il giorno e la storia

00:20 #Maestri Serie 3 P.5

01:00 Passato e Presente. Achille Lauro il comandante

01:40 I Ragazzi di Via Giulia

02:45 ’14-’18 Grande Guerra cento anni dopo. L’industria della guerra

03:40 Pillole Argo Il silenzio di un eroe

03:50 Festa, farina e forca. La sfida

04:45 Soggetto Donna. Avanti ragazze! 69

55 Mediaset Extra

21:16 Grande Fratello Vip

01:45 Tgcom24

01:51 Grande Fratello Vip

59 Motor Trend

20:05 Affari a quattro ruote Francia

22:15 I maghi del garage

00:10 Affari al volante – Audi TT

01:00 Affari al volante – la Reliant Kitten

01:50 Affari al volante – la MGB GT

02:40 Fast N’ Loud – Bandit Car: 1

03:30 Fast N’ Loud – Bandit Car: 2

04:20 Fast N’ Loud – Rolls-Royce

66 Italia 2

20:15 Parole Proibite – Naruto Shippuden

20:45 Legami D’Oro – Naruto Shippuden

21:15 Il Mai Nato

23:04 Split

01:20 Una Scelta Difficile – i Cavalieri dello Zodiaco

01:40 Le Anime della Natura – i Cavalieri dello Zodiaco

02:00 L’ Orsa Maggiore – i Cavalieri dello Zodiaco

02:20 Simulcast Radio 101