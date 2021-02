eToro: consigli e suggerimenti per investire sulla piattaforma del momento

Oltre dieci anni di esperienza nel trading online, milioni di trader iscritti in tutto il mondo e numero uno dei servizi di Social Trading: sono questi i numeri di eToro, il broker online più noto nel settore degli investimenti, oggi attivo a livello globale con un’offerta sempre più ricca.

Una serie di risorse che oggi fanno di eToro l’intermediario con una delle piattaforme di trading più interessanti secondo gli esperti, i quali individuano nel broker sia un punto di partenza per i neofiti sia un mezzo vantaggioso per i trader con più esperienza.

Chi si affida a eToro sa infatti che può contare su un’esperienza di trading online tra le più complete, affiancata da di supporti ideati per semplificare l’operatività sui mercati. L’offerta, naturalmente, è tanto immediata quanto vasta, per questo, affidarsi ai consigli degli esperti, è il modo migliore per comprenderne tutti i vantaggi.

Come investire con eToro

A fornire suggerimenti preziosi per l’operatività su eToro è il portale Investingoal.it, che di recente ha realizzato un’analisi tutta dedicata al noto broker, con gli aggiornamenti relativi all’anno in corso. La guida si concentra sui principali aspetti dell’intermediario e sulle caratteristiche più importanti per chi si trovi sul punto di creare un account, con un focus approfondito sulle modalità di apertura del conto reale.

In tema di trading online, infatti, è importante fare una distinzione: si parla di conto reale quando ci si riferisce al conto sul quale il trader deposita i propri capitali, mentre si parla di conto demo per intendere quell’operatività simulata che permette di tradare sui mercati finanziari con denaro virtuale.

Nello specifico, al momento di selezionare un broker per il trading online, è importante valutare la contemporanea presenza di un conto demo valido e di un conto reale che richieda un primo versamento non troppo elevato.

La guida di InvestinGoal analizza proprio l’importo minimo depositabile su etoro che l’intermediario, in particolare, oggi fissa a 200 euro, ma gli analisti sottolineano che, una volta effettuato questo primo versamento, i successivi potranno avere un importo minimo ancora più basso, precisamente pari a 50 euro.

Costi, commissioni e asset classes

Le caratteristiche che spingono gli esperti a consigliare eToro sono diverse, ma tra queste merita una menzione particolare l’assenza di costi. EToro, infatti, dà ai suoi trader la possibilità di accedere alle piattaforme di trading in maniera completamente gratuita e non prevede alcun tipo di commissione sui capitali depositati. La guida analizza inoltre le commissioni riguardanti lo swap, da pagare per il rollover overnight, relativo alle operazioni a leva, per il capitale che il broker presta quando si utilizza tale moltiplicatore.

Uno degli aspetti più interessanti di eToro, tuttavia, è la possibilità di accedere a una delle più vaste asset classes messe a disposizione da un broker. Si parla infatti non solo delle principali criptovalute, oggi popolarissime tra chi investe online con i CFD, ma anche di azioni, indici, ETF, forex e materie prime. Il consiglio degli esperti per sfruttare a proprio vantaggio questa varietà, è diversificare, avendo cura di investire su diversi asset seguendo, però, un approccio strutturato.

eToro: formazione, Social Trading e Copy Trading

Non serve sottolineare che la diversificazione del capitale, così come il trading online, è un’operazione che può rivelarsi tutt’altro che immediata, soprattutto per quei trader con una esperienza operativa limitata; eToro, tuttavia, prova a dare quotidianamente il suo contributo, offrendo un’area formativa completamente gratuita.

Nella proposta didattica del broker, in particolare, ci sono notizie e analisi, accuratamente redatte da esperti del settore, che aiutano a valutare il quadro di insieme degli strumenti finanziari.

Naturalmente, la risorsa più interessante, che nel tempo ha fatto sì che eToro conquistasse una enorme popolarità, è il Social Trading, una sorta di community virtuale che favorisce l’incontro e lo scambio di idee tra investitori esperti e trader alle prime armi. Ma eToro fa di più e per i trader con scarsa esperienza, o con poco tempo da dedicare all’attività di compravendita, ha cerato il programma di copy trading, una risorsa che permette di replicare l’operatività dei trader più esperti, in maniera completamente automatica.