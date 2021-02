Dalle ore 02:00 circa di stanotte, i vigili del fuoco stanno intervenendo a Rignano Flaminio, in Via Flaminia, km.33, per l’incendio dell’attività commerciale Eurospin.

Incendio all’Eurospin di Rignano Flaminio

Sono stati impiegati sei mezzi operativi, che stanno provvedendo allo spegnimento e alla conseguente messa in sicurezza dell’area.

Non sono state coinvolte persone. Sul posto, sono presenti il Funzionario dei vigili del fuoco di servizio, il 118, Italgas e Carabinieri. Ancora da chiarire la dinamica dell’incendio.