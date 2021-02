Visibilità del brand: i benefici offerti dai lanyard personalizzati?

I lanyard sono gadget promozionali destinati a garantire vantaggi molto importanti alle aziende che decidono di servirsene per i propri scopi pubblicitari. Il primo fattore importante, da questo punto di vista, è quello relativo alla loro versatilità, nel senso che si tratta di accessori che possono essere personalizzati in vari modi e a seconda delle esigenze più diverse. Questi porta badge, infatti, possono essere forniti in una grande varietà di modelli e realizzati con materiali differenti, per andare incontro a qualsiasi tipo di necessità. In base ai modelli per cui si decide di optare, per altro, variano anche i tempi di produzione di tali gadget.

Dove trovare lanyard personalizzati di qualità

Gadget365.it è una delle migliori realtà a cui si possa fare riferimento quando si è alla ricerca di lanyard personalizzati in grado di fare la differenza. L’azienda, che ha sede in provincia di Varese, mette a disposizione dei propri clienti un ampio assortimento di soluzioni che possono essere sfruttate per ogni genere di campagna di comunicazione, rivolgendosi non solo alle aziende, ma anche – per esempio – alle associazioni o alle onlus. Tutti i prodotti sono sottoposti a verifiche e controlli accurati che hanno lo scopo di accertare la loro conformità alle norme nazionali e internazionali.

Le caratteristiche dei lanyard

Ma in che modo possono essere realizzati i lanyard e, soprattutto, personalizzati? Tutto si basa sulla stampa, che può riprodurre un logo aziendale, uno slogan o qualsiasi altro tema si desideri. I lacci possono essere indossati durante un congresso o una fiera, ma le aziende possono comprarli anche per gli alberghi o fornirli agli addetti dei musei e dei centri commerciali. Un altro contesto in cui il ricorso ai lanyard è molto frequente può essere individuato negli aeroporti. Ci sono numerose possibilità di scelta per ciò che concerne le personalizzazioni potenziali: basti pensare, tra gli altri, ai lacci da collo che presentano le clip in plastica, ma anche ai collarini porta badge che sono muniti di clip anti soffocamento.

Un gadget davvero prezioso

Al termine dell’evento per cui i lanyard sono stati concepiti, essi continuano a essere utili, e si trasformano in gadget non solo simpatici o belli da vedere, ma anche pratici e ideali da tenere sempre con sé. Sono tante le circostanze in cui i porta badge possono essere riutilizzati: ecco perché si ricorre così di frequente ai lanyard quando si desidera trovare un gadget promozionale che possa essere distribuito non solo ai clienti, ma anche ai partner o ai fornitori.

I clienti saranno sempre soddisfatti

È sempre un compito molto impegnativo quello relativo alla ricerca di clienti nuovi, mentre non è detto che debba essere troppo complicato riuscire a mantenere i clienti che già si hanno. Un’impresa che desidera instaurare un rapporto di fiducia con i consumatori potrebbe, per esempio, fornire loro un lanyard personalizzato con una stampa ad hoc: si tratta di un gadget semplice, ma in realtà molto efficace, grazie a cui i clienti capiscono di essere apprezzati e tenuti in debita considerazione dal marchio.

I lanyard per i clienti

È evidente, ovviamente, che i lanyard personalizzati destinati ai clienti non devono avere le stesse caratteristiche di quelli che vengono distribuiti ai dipendenti; quello che conta è che il marchio sia messo in risalto e possa essere valorizzato in maniera adeguata, così che i destinatari abbiano l’opportunità di sentirsi coinvolti dal brand. Insomma, nel momento in cui si regalano dei cordini alla clientela si ottiene un effetto doppio: da un lato si incide in positivo sull’umore dei clienti, e dall’altro lato si beneficia di una pubblicità prolungata nel tempo, garantita da quegli stessi clienti.

Il potenziamento del brand

Il potenziamento del marchio è un’altra delle conseguenze che si possono sperimentare per effetto della diffusione dei lanyard. Non ha senso sprecare risorse, dal punto di vista economico ma non solo, per pubblicità molto costose se ci si può affidare ai cordini stampati, che hanno anche il pregio di poter essere riutilizzati e, in più, trasmettono un’immagine efficiente e professionale del brand. Il nome dell’azienda può essere diffuso nel tempo e sarà ricordato con facilità, in virtù di un investimento pubblicitario non oneroso a livello economico ma di grande efficacia.

Un sinonimo di professionalità

Insomma, dietro questi accessori solo in apparenza semplici si nasconde la differenza tra un marchio che cura tutti i dettagli e uno poco professionale. Naturalmente è importante che i lanyard che si distribuiscono siano di alta qualità e resistenti, in modo da riuscire a sostenere un peso considerevole e da durare a lungo nel tempo, senza subire gli effetti dell’usura: sono tutti particolari che contribuiscono ad amplificare la credibilità di un marchio con semplicità.