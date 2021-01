Alle ore 10, la sala operativa del comando dei Vigili del Fuoco di Roma è stata allertata per richiesta di soccorso a persone, presso la struttura Villa dei Diamanti. La struttura, sita in via Montegiove Nuovo a Lanuvio, è stata trasformata in Covid center.

Lanuvio, deceduti 10 anziani ricoverati

Giunti sul posto, il personale dei Vigili del Fuoco è stato informato del decesso di dieci anziani ricoverati presso la struttura. Al momento sono ancora in corso gli accertamenti per chiarire le cause delle morti. Sul luogo, sono presenti il CRRC e il nucleo NBCR, che con le apparecchiature in dotazione stanno rilevando eventuali sostanze nocive presenti nel reparto, la 27A del distaccamento di Velletri e il funzionario di servizio.

Probabilmente i decessi sono da imputare ad un’intossicazione da monossido di carbonio.

AGGIORNAMENTO: l’Unità Crisi Lazio rilascia una dichiarazione sulla vicenda

UNITA’ CRISI LAZIO, ‘A LANUVIO NESSUN COVID CENTER MA CASA DI RIPOSO PER ANZIANI’ SETTE I RICOVERATI PER INTOSSICAZIONE MONOSSIDO DI CARBONIO La struttura di Lanuvio, Villa Diamanti non è un Covid Center né una struttura di carattere sanitario, ma si tratta di una casa di riposo per anziani su cui erano in corso le indagini epidemiologiche da parte del Dipartimento di Prevenzione della Asl Roma 6 per un caso di positività riscontrato il 13 gennaio su un operatore socio-assistenziale della struttura. Operatori e ospiti erano stati tutti sottoposti a tampone il giorno seguente (14 gennaio) e ieri sera si è avuto riscontro di 3 operatori risultati positivi e 9 ospiti positivi. Stamani, secondo quanto appreso dal direttore sanitario della Asl Roma 6, era prevista la presa in carico della Asl per i trasferimenti nei reparti Covid. Due operatori socio-assistenziali sono stati trasferiti, appena giunti sul posto i soccorsi, al Policlinico di Tor Vergata e cinque ospiti anziani al nuovo ospedale dei Castelli tutti con sintomi riconducibili a intossicazione da monossido di carbonio. Sono in corso i sopralluoghi da parte del competente Dipartimento di prevenzione della Asl Roma 6 e vi è un costante aggiornamento attraverso il direttore generale della Asl Roma 6, dott. Narciso Mostarda e il direttore sanitario della Asl Roma 6, dott. Roberto Corsi”, è quanto dichiarato dall’Unità Crisi Lazio