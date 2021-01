Colleferro, Santa Barbara: parroco positivo al Covid-19

È notizia di pochi minuti fa della positività al Covid-19 del parroco della Chiesa di Santa Barbara, a Colleferro. Il comunicato arriva direttamente dall’Aazione Cattolica della stessa parrocchia.

Parroco di Santa Barbara positivo al Covid-19

Si trova in isolamento e, attualmente, non presenta nessun sintomo. Si tratta del parroco della chiesa di Santa Barbara di Colleferro, Don Luciano, il quale è risultato positivo al coronavirus. In via precauzionale anche i parroci di Colleferro insieme a Don Nando, si sono autosospesi per senso di responsabilità, avendo avuto, seppur con tutte le precauzioni, un contatto con il paziente.

Per le celebrazioni di sabato e domenica, la chiesa si sta organizzando nel miglior modo possibile.

A nome di tutta la redazione un augurio di buona guarigione.