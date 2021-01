Guida TV, prima serata di oggi: i programmi in onda stasera. Tra sport, serie tv, film, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Prima e seconda serata di oggi, 19 gennaio 2021: programmi in TV in onda stasera

1 Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Comunicazione al Senato del Presidente del Consiglio

21:30 Un sacchetto di biglie

23:30 Porta a Porta

01:05 RaiNews24

01:34 Che tempo fa

01:40 Cultura presenta Storia delle nostre cittá Arezzo – pt. 2

02:25 RaiNews24

2 Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:05 Coppa Italia 2020/2021 Roma – Spezia

23:15 Ti Sento

00:15 Magazzini Musicali

01:10 Sorgente di vita

01:40 Riddick

03:30 N.C.I.S. Los Angeles Gelosie tra geni

04:15 Videocomic Passerella di comici in tv

3 Rai 3

20:00 Blob

20:20 Che succ3de?

20:45 Un posto al sole

21:20 #cartabianca

00:00 TG3 Linea notte

00:10 TG Regione

00:13 TG3 Linea notte

01:00 Meteo 3

01:05 Cultura presenta Save tha Date

01:35 RaiNews24

4 Rete 4

20:30 Stasera Italia

21:20 Fuori Dal Coro

00:47 Concorrenza Sleale

02:57 Tg4 L’Ultima Ora Notte

03:21 L’ Estate Impura

5 Canale 5

20:00 Tg5

20:40 Striscia la Notizia la Voce dell’Insofferenza

21:20 Firenze e Milano di Leonardo – Viaggio Nella Grande Bellezza

00:00 Tg5

00:35 Striscia la Notizia la Voce dell’Insofferenza

01:01 Uomini e Donne

03:19 Squadra Antimafia 6

6 Italia 1

20:24 L’ Insospettabile – C.S.I. Miami

21:20 Rampage: Furia Animale

23:31 Last Vegas

01:35 Cambio-Mano Melograno: la Ballata di Billy Jesusworth – American Dad

02:00 Studio Aperto – la Giornata

02:10 Sport Mediaset – la Giornata

02:25 Lo Sapevi? 23

02:45 Lo Sapevi? 24

03:05 La Maledizione del Mostro Marino – Cose di Questo Mondo

03:50 Omicidio Nel Parco – Grimm

04:30 Studio Aperto – la Giornata

7 LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Di Martedì

01:00 Tg La7

01:10 Otto e mezzo

01:50 L’aria che tira

04:15 Tagadà

8 TV8

20:25 Guess My Age – Indovina l’età

21:30 Come neve a Natale

23:05 Un angelo a Natale

00:40 Quando arriva il Natale

02:10 Una lettera dal passato

03:30 Lady Killer

04:55 Coppie che uccidono

9 NOVE

20:20 Deal With It – Stai al gioco

21:30 Ex

23:45 Maldamore

01:30 Airport Security Spagna

20 Venti

20:15 L’ Esaltazione Dei Vegetali Cruciferi – The Big Bang Theory IV

20:42 L’ Alternativa del Surrogato Felino – The Big Bang Theory IV

21:04 Codice: Swordfish

23:19 Hunger Games – la Ragazza di Fuoco

02:45 Errore Interno – Mr. Robot II

03:25 Annientamento – Mr. Robot II

04:05 Il Presidente – III Parte – Walker Texas Ranger VIII

21 Rai 4

20:33 Criminal Minds: Beyond Borders II ep.7

21:20 Jungle

23:22 Wonderland pt.16

23:49 Obsessed – Passione fatale

01:42 Vikings IVb ep.3

02:30 Vikings IVb ep.4

03:11 Reign IV ep.1

03:50 Reign IV ep.2

22 Iris

20:05 Prova di Forza A Casa Diablo – II Parte – Walker Texas Ranger

21:00 Sfida Nella Valle Dei Comanche

23:06 L’ Albero Degli Impiccati

01:14 Tutti Gli Uomini del Presidente

03:21 Insieme per Forza

23 Rai 5

20:23 The Sense of Beauty

21:16 Film – Nord

22:33 Rock Legends – Prince

23:19 Crosby, Stills, Nash & le leggende di Laurel Canyon

01:09 Rai News Notte

01:11 I Più Grandi Musei del Mondo: Washington National Gallery

02:07 The Sense of Beauty

03:00 Wild Italy

03:48 Piano Pianissimo

04:12 Animali genitori eccezionali

24 Rai Movie

21:10 Tonya

23:15 Inserzione pericolosa

01:05 Flic Story

03:05 Maps to the Stars

25 Rai Premium

20:10 Don Matteo 2 – La confessione ep.16

21:20 Mina Settembre – p.1

23:10 Mina Settembre – p.2

00:55 Paura di amare – p.6

02:40 Memory – p.6

03:25 Doc Martin 2 – ep.7

04:10 Doc Martin 2 – ep.8

26 Cielo

20:15 Affari di famiglia

21:15 Lila, Lila – Scrittore per caso

23:15 Exhibition

01:00 Charlotte for Ever

02:45 Slutphobia? – Chi ha paura di essere una p…?

04:00 Strippers – Vite a nudo

27 Paramount Network

20:10 Strega per amore

21:10 Nata per vincere

23:00 Una teenager alla Casa Bianca

01:00 The Librarians

02:40 Amber Alert – Allarme minori scomparsi

04:30 I Jefferson

28 TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:50 Meteo

21:10 Swing Kids – Giovani ribelli

23:10 L’impero del sole

01:45 La compieta preghiera della sera

29 LA7d

20:25 I menù di Benedetta

21:30 Drop Dead Diva

00:50 La cucina di Sonia

01:10 La Mala Educaxxxion

02:30 Professor T.

30 La 5

21:10 Grande Fratello Vip Aut.

01:40 La Fuga – The O.C. I

02:20 Il Salvataggio – The O.C. I

03:00 I Sentimenti – The O.C. I

03:40 Il Segreto XXIV, 1508

04:24 Il Segreto XXIV, 1509

31 Real Time

20:20 Cortesie per gli ospiti – Giusi e Letizia vs. Rosalia e Leonardo

21:20 Primo appuntamento

22:40 Il salone delle meraviglie – 50 sfumature di rosso

23:10 Il salone delle meraviglie – No stress

23:40 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Depressione

00:35 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Bozzi incredibili

01:30 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – il meglio

02:25 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Attenzione

03:20 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – 20 lunghi anni

04:15 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Crescite sospette

34 Cine34

20:11 Un bugiardo in paradiso

22:05 La prima cosa bella

00:18 Baci e abbracci

02:14 Mediterraneo

03:57 Il santo patrono

35 Focus

20:15 Pressione Mortale – Indagini Ad Alta Quota VI

21:15 Gorgona, L’Isola della Prigione Dei Serpenti – Colombia

22:15 La Stagione Secca – Amazzonia Selvaggia

23:15 Spiccare il Volo – il Gigante del Cielo: L’Airbus A380

23:55 Airbus A350: la Star del Cielo

00:50 Nessuno Al Comando – Indagini Ad Alta Quota VI

01:50 La Linea Veloce – Mega Metro

02:30 Aerei Senza Pilota?

03:05 I Veicoli Che Liberarono L’Europa – Macchine Da Combattimento

04:00 Il Serial Killer della Ferrovia

38 Giallo

20:15 Law & Order: il verdetto – L’abominevole showman

21:10 Vienna criminale – il Caso Wolf Brennersdorfer

22:10 Vienna criminale – il Caso Alan Richter

23:10 Vienna criminale – Tra due fuochi

01:10 Law & Order – i due volti della giustizia – Fuori da ogni controllo

02:05 Law & Order – i due volti della giustizia – L’inganno

03:00 Law & Order – i due volti della giustizia – Incendio a N.Y.

03:50 Torbidi delitti – il camaleonte

04:40 Torbidi delitti – Brutte compagnie

39 TOP Crime

21:10 Destino di un Re – Forever

22:00 Ricordi Omicidi – Forever

22:50 Favole – Law & Order: Unità Speciale XV

23:45 Il Lato Oscuro – Law & Order: Unità Speciale XV

00:35 Pellicce e Nausea – C.S.I. – Scena del Crimine IV

01:25 Jackpot – C.S.I. – Scena del Crimine IV

02:10 Diffamazioni – Law & Order: Unità Speciale XV

02:50 Una Vittima Inaspettata – Law & Order: Unità Speciale XV

03:30 La Stangata – Undercover II

04:30 L’ Estraneo – Doppia Indagine

49 Spike TV

20:40 Supernatural

21:30 True Justice

01:30 Supernatural

02:40 Top Gear

04:30 Police Interceptors

52 DMAX

21:25 Il boss del paranormal – Real o Fake?

22:20 Il boss del paranormal – Strane creature

23:15 WWE Smackdown

01:05 Ce l’avevo quasi fatta – Fuga dal condotto dell’aria

02:00 Ce l’avevo quasi fatta – Fidanzata gelosa

02:55 Cops: UK

54 Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente. La decolonizzazione del Nord Africa

21:10 Anteprima – Italiani. il Transatlantico Rex

21:15 Italiani. Il transatlantico Rex

22:10 E Pluribus Unum. Storia Dei Presidenti Americani P.1

23:00 La bussola e la clessidra pt. 5

00:00 Notiziario-RaiNews24

00:05 Il giorno e la storia

00:20 Passato e Presente. La decolonizzazione del Nord Africa

01:00 Inferno nei mari p.6 La resa dei conti nell’ Atlantico

01:45 Tutti gli uomini del Duce p.2. I quadrumviri

02:40 Italiani. Palmiro Togliatti, un eroe prudente

03:30 #Maestri P.17

04:20 Tablet. Italia in 4d. Furbi, furbissimi, praticamente italiani

55 Mediaset Extra

21:16 Grande Fratello Vip

02:10 Tgcom24

02:13 Grande Fratello Vip

59 Motor Trend

20:20 Affari a quattro ruote – Toyota

21:20 Affari a quattro ruote – Corvette

22:15 I re dell’asfalto

02:40 Fast N’ Loud – 10 anni fa

03:35 Fast N’ Loud – Sacro Graal

04:20 Fast N’ Loud – Fast N’Live

66 Italia 2

20:15 Legami Perduti – Naruto Shippuden

20:45 L’ Onere Da Sopportare – Naruto Shippuden

21:15 Scuola di Polizia

23:20 L.A. Zombie: L’Ultima Apocalisse

01:05 Il Disco – Camera Cafè

01:10 Confraternita Aziendale – Camera Cafè

01:20 Olmo Guardia Notturna – Camera Cafè

01:25 Conflitto di Valori – Camera Cafè

01:30 La Serata di Luca – Camera Cafè

01:35 Leadership – Camera Cafè

01:40 Moneta Portafortuna – Camera Cafè

01:45 Nonna Moderna – Camera Cafè

01:50 Il Dubbio di Paolo – Camera Cafè

01:55 Insonnia – Camera Cafè

02:00 Simulcast Radio 101