Al Governo è scontro sulla riapertura delle scuole. Ultimo, in ordine di tempo, è il braccio di ferro che Zingaretti starebbe mettendo in atto con il Ministro dell’Istruzione Azzolina. Non sarebbe da escludere uno slittamento sul ritorno in presenza.

Lazio, Zingaretti valuto lo slittamento del ritorno a scuola: intanto gli studenti protestano

Si parla ancora di rinvio. In origine, nella Regione Lazio, gli studenti dovevano tornare in classe l’11 gennaio 2021. Questo però ha suscitato molte polemiche, soprattutto tra i diretti interessati e personale scolastico, tanto che questa data potrebbe essere modificata al 18 gennaio o, addirittura, al 31.

Sarebbe questo quello che filtra dai palazzi della Regione Lazio con il Presidente, Nicola Zingaretti, che starebbe valutando proprio questa opportunità, andandosi però a scontrare con quanto sostiene la maggioranza, Lucia Azzolina in primis.

Gli studenti protestano

E gli studenti? Nel frattempo i giovani scenderanno a protestare in piazza l’11 gennaio 2021. Una protesta, come spiegano alcuni di loro, volta a rendere la scuola un posto sicuro e vivibile con un sistema di trasporti efficiente e con degli investimenti mirati che possano sopperire a tutte le mancanze che, a loro modo di vedere, ci sono state in questi anni.