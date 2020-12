Ischia è senza ombra di dubbio una delle isole più affascinanti del nostro Paese, capace di stupire ogni anno migliaia e migliaia di turisti provenienti da tutto il mondo.

Una volta arrivati sull’isola non potrete non rimanere affascinanti dalla natura che vi circonda e dalla distesa marina che si prospetta davanti al vostro sguardo.

Bellezze paesaggistiche alquanto rare da trovare al giorno d’oggi, e che è nostro dovere rispettare e preservare nel migliore dei modi.

Le offerte ischia per una vacanza ecosostenibile sono tantissime, e sicuramente piaceranno sia a te che a tutta la tua famiglia; andiamo a vedere insieme di cosa si tratta!

Giardini La Mortella

I giardini de La Mortella sono una vera e propria perla dell’isola, in cui la natura coglie l’occasione per esprimersi in tutte le sue forme.

Al loro interno troverai bellissimi santuari naturali, fontane secolari tutt’ora perfettamente funzionanti, e grandi distese di fiori perfette per un picnic.

I Giardini puntano totalmente all’ecosostenibilità, motivo per cui al loro interno tutto viene mantenuto perfettamente pulito, e non vi sono presenti attività di nessun genere.

Come però ti abbiamo accennato in precedenza, sono il luogo perfetto per un picnic all’aria aperta dopo una lunga passeggiata in famiglia.

Potrai divertirti al massimo senza inquinare, scoprendo a fondo tutte le bellezze dell’isola.

Terme Sorgenta

Perchè recarsi in una spa, quando è possibile usufruire dell’idromassaggio naturale offerto dalle Terme Sorgenta?

Formate grazie all’aggregazione degli scogli nel corso dei secoli, queste piscine garantiscono acqua calda durante tutto l’anno, e sono liberamente accessibili a chiunque.

Ovviamente vengono continuamente mantenute in perfetto stato di pulizia dalle autorità del luogo, motivo per cui le regole da seguire saranno altrettanto rigide.

E’ vietato infatti portare all’interno della zona termale viveri e qualsiasi cosa possa contaminare la fauna e la flora circostante.

A pochi passi da te si estenderà il mare, garantendoti uno spettacolo mozzafiato al tramontare del sole.

Passo di Serrara Fontana

Il passo di Serrara Fontana è una vera e propria gita nella natura, completamente incontaminata dall’uomo.

Ti ritroverai lungo un sentiero che costeggia tutta l’isola, fino ad arrivare al promontorio dal quale potrai ammirare dall’alto la Chiesa dei Soccorritori, costruzione simbolica di Ischia.

Niente taxi, macchine o motorini che lasciano alle proprie spalle lunghe scie di fumo e smog. Con un pò di attenzione potrai notare anche la continua attività della fauna del posto, di cui fanno parte volpi, ricci e caprioli.

Potrai anche fare a meno di utilizzare lo smartphone, grazie alla presenza costante di indicazioni itinerarie lungo il percorso.

Giardini Tropical

I giardini Tropical sono caratterizzati dalla presenza di piscina artificiali costantemente rifornite con acqua marina, a pochi passi dalla zona di bagno.

Vi è quindi una totale assenza di inquinamento, che però non ti costringerà a dover rinunciare alla comodità.

Le piscine dispongono infatti di lettini e sdraio che ti permetteranno di assaporare al meglio le giornate estive, che sull’isola di Ischia sono caratterizzate da un forte caldo che può arrivare a toccare i 40°.

Anche in questo caso sarai totalmente isolato dalla città, in totale pace e tranquillità con la tua famiglia.

Pizzi Bianchi

Infine, all’ultimo posto ma sicuramente non per importanza, troviamo i Pizzi Bianchi.

Vere e proprie sculture naturali, createsi per via delle onde incessanti che nel corso degli anni hanno corroso il marmo.

Un sentiero dedicato vi permetterà di osservare da vicino queste strane creazioni donateci da madre natura, e che nessun altro luogo al mondo possiede.

Il sentiero è destinato solo ed esclusivamente ad itinerari turistici, motivo per cui durante il vostro passaggio con la famiglia non vi imbatterete in macchine o motoveicoli.

L’entrata è completamente gratuita ed accessibile a qualsiasi ora del giorno e della notte.

Ovviamente persino questa volta le regole da seguire saranno ferree, e non vi sarà permesso di portare all’interno viveri e vivande.