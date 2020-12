Trading online e investimenti: che cosa sono l’analisi tecnica e i suoi strumenti?

L’analisi tecnica è un modo per studiare e analizzare i mercati e fornire approfondimenti per informare le decisioni di trading. La pratica esiste da secoli. Tuttavia, è esplosa in popolarità negli ultimi vent’anni poiché i dati e gli strumenti sono diventati sempre più avanzati.

Nell’era di Internet, sempre più persone hanno accesso a questi strumenti e li utilizzano per modellare i propri piani di trading. Cos’è l’analisi tecnica?

In generale, l’analisi tecnica è lo studio dei mercati o dei titoli e dei loro movimenti storici di prezzo. Funziona sulla teoria secondo cui i mercati tendono a muoversi secondo schemi coerenti e ripetibili, quindi analizzando l’azione dei prezzi precedente (date condizioni o indicazioni simili), questi modelli possono essere identificati e la loro ricorrenza può essere prevista. Queste informazioni possono quindi essere utilizzate quando si effettua uno scambio.

Nel trading esistono molte teorie differenti sui mercati e su come trarne profitto. Una teoria particolare, l’ipotesi del mercato efficiente, afferma che tutte le informazioni pertinenti e disponibili sono già rappresentate dal prezzo di mercato, quindi è impossibile “battere i mercati”.

Tuttavia, anche se questa teoria è vera, nessuna persona potrebbe mai digerire tutte le informazioni su un mercato, per non parlare di più mercati. È qui che guardiamo a tecniche come l'analisi tecnica per darci una mano.

Perché l’analisi tecnica è importante?

L’analisi tecnica è molto soggettiva, ma è una tecnica importante da comprendere per i trader. Questi sono alcuni dei motivi principali per cui l’analisi tecnica è così vantaggiosa:

È chiaro, visivo e facile da comprendere. Tieni presente, tuttavia, che questo non significa che il trading diventi più facile. Ci vuole tempo, pazienza e richiederà un po’ di studio per capire i mercati.

La stessa metodologia può essere utilizzata su più mercati. Che tu stia guardando futures, forex, materie prime o azioni, puoi restare fedele allo stesso metodo di analisi, a condizione che nel mercato sottostante siano disponibili dati storici e liquidità.

Puoi utilizzare l’analisi tecnica su più intervalli di tempo per abbinare il tuo stile di trading. Gli scalper a breve termine, i day trader, gli swing trader e gli investitori a lungo termine possono tutti ottenere grandi ricompense utilizzando l’analisi tecnica.

L’analisi tecnica è coerente e ripetibile. Può essere studiato e ottimizzato tramite test retrospettivi per migliorare i risultati.

Come fare trading utilizzando l’analisi tecnica

Gli analisti tecnici utilizzano una varietà di strumenti e risorse; ci sono migliaia di strategie che possono essere applicate a seconda del mercato e delle condizioni analizzate.

I principali strumenti che i tecnici utilizzano sono:

Grafici

Strumenti di disegno

Continueremo a spiegare ciascuno di questi strumenti in modo più dettagliato in modo da capire come possono aiutarti a fare trading utilizzando l’analisi tecnica.

Come utilizzare i grafici e gli strumenti di disegno

Ci sono molti tipi diversi che puoi usare, e gran parte di questo dipenderà dalle preferenze personali e dal tuo piano di trading personalizzato. Sono finiti i giorni in cui ai tecnici era richiesto di disegnare i grafici a mano, il che richiedeva tempo e comportava notevoli quantità di errori umani. La pletora di grafici online ora disponibili rende accessibile l’analisi tecnica, fornendo dati storici e statistiche di mercato aggiornate. Puoi elaborare e analizzare questi dati nei modi più significativi per te.

Gli strumenti di disegno vengono utilizzati per contrassegnare i grafici, consentendo di registrare i modelli correnti e prendere appunti di quelli che potrebbero emergere in futuro. Questi livelli vengono utilizzati per indicare dove un mercato potrebbe voltarsi o uscire da una tendenza o intervallo precedente e puoi registrarli con i tuoi strumenti di disegno