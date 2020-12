Si comunica che, a causa di un guasto sulla rete idrica in via Tumoli, oggi sabato 12 dicembre si potrebbero verificare abbassamenti di pressione con possibile mancanza d’acqua nel Comune di Frosinone. In particolare le zone interessate sono le seguenti:

via Le Noci

via del Sambuco

via Gorgoni

via Mola d’Atri

via Cinque Vie

via Giovanni Augusta

via Tumoli

via dei Salci

zona aeroporto e vie limitrofe

Il ritorno alle normali condizioni di fornitura è previsto per le ore 14:00 della giornata di oggi, salvo imprevisti. Acea Ato 5 si scusa per il disagio.

Foto di repertorio