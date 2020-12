Campidoglio, la Sindaca presenta “Luci di Natale 2020 a Roma” (FOTO)

“Spelacchio” a Piazza Venezia, alberi luminosi in ogni Municipio di Roma, presepi, video-mapping, proiezioni, installazioni. Ecco le iniziative di Roma Capitale per le festività natalizie 2020-2021 che la Sindaca di Roma, Virginia Raggi, ha presentato in conferenza stampa in Campidoglio.

Le dichiarazioni della Sindaca

“Anche in questo anno particolare vogliamo che a Roma il Natale sia celebrato con la gioia che la magia unica dei giochi di luce può suscitare. Il nostro ‘Spelacchio’, ormai famoso in tutto il mondo, è tornato in Piazza Venezia ed è più bello che mai. La nostra città si illumina con proiezioni, video-mapping, luminarie e installazioni. Auspico che tutte queste luci, quest’anno, tengano acceso l’ottimismo dei romani e spingano ognuno di noi a guardare avanti con speranza e fiducia”, dichiara la Sindaca di Roma, Virginia Raggi.

Dato il permanere dello stato di emergenza sanitaria, per il periodo che va dall’8 dicembre 2020 al 6 dicembre 2021, sono state individuate attività che evitino assembramenti di persone e assicurino il pieno rispetto delle misure previste: giochi di luce, proiezioni di video-mapping, installazioni innovative e luminose per veicolare messaggi di tradizione e condivisione e per diffondere l’atmosfera natalizia in tutta la città.

Oggi è stata inaugurata a Piazza Venezia l’illuminazione di ‘Spelacchio’, l’albero di Natale di Roma, un abete naturale di tipo Abies Nordmanniana, di circa 23 metri di altezza e con un diametro di 12 metri alla base della chioma: 100mila luci a led e 800 sfere in quattro colori per decorarlo.

In via del Corso e in via Vittorio Veneto sono state allestite le tradizionali luminarie natalizie, a cura di Acea. Quest’anno, è stato installato un “cielo stellato” di 1.500 metri di lunghezza su cui compaiono versi, frasi e citazioni celebri.

Ancora grazie al contributo di Acea, è partito oggi a Piazza Navona lo spettacolo di light show che affascinerà la piazza ogni sera fino al 6 gennaio. Le tre fontane monumentali si illuminano di blu e sulla Fontana dei Quattro Fiumi appare una proiezione in video-mapping che anima la fontana su tutti e quattro i lati con colore, musica e movimento.

Il 18 dicembre saranno poi allestiti un presepe in Piazza del Campidoglio, un presepe napoletano del ‘700 in Piazza di Spagna e un presepe pinelliano in Piazza del Popolo.

A Piazza Vittorio, nei Giardini Nicola Calipari, appena riqualificati, sorgerà invece un presepe robotico, un progetto ideato e diretto da Guillermo Mariotto in associazione con Caput New Mundi Enterprise, con il sostegno di Roma Capitale. In questo contesto verrà organizzato anche un concorso di idee rivolto ai bambini.