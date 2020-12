Da oggi, 1 dicembre 2020, partono ufficialmente le procedure per la lotteria degli scontrini (che dal 1 gennaio 2021 sarà ufficiale). Ecco come fare per ottenere il “codice lotteria”.

La procedura

Se vuoi partecipare alla lotteria, genera il codice lotteria da mostrare all’esercente quando fai acquisti di importo maggiore o uguale a 1 euro.

Il codice lotteria è un codice (alfanumerico) a barre, generato a partire dal tuo codice fiscale.

Portalo sempre con te e mostralo ogni volta che fai acquisti!

Inserisci il tuo codice fiscale e il codice di sicurezza Genera il codice lotteria Stampa il codice lotteria o memorizzalo sul tuo dispositivo mobile

Come funziona la lotteria degli scontrini

Per partecipare alla lotteria è molto semplice: dal 1 gennaio 2020, con un acquisito pari o superiore ad 1 euro, sarà possibile mostrare all’esercente il codice e chiederne l’abbinamento ai dati d’acquisto. Dalla lotteria sono esclusi gli acquisti online e quelli effettuati nell’esercizio di attività d’impresa, arte o professione.

Sono previste estrazioni settimanali, mensili e annuali, con premi anche per gli esercenti. I vincitori della Lotteria degli scontrini saranno informati tramite raccomandata con ricevuta di ritorno oppure via pec e SMS (se hanno comunicato tali dati nell’area riservata del portale lotteria) LEGGI ANCHE – Concorso ATA 2021: prevista l’assunzione di 1.593 persone

Come funziona la lotteria degli scontrini se sei un esercente: i vantaggi

Prima di emettere lo scontrino elettronico, registra il codice lotteria che il tuo cliente ti mostrerà: pochi attimi per fidelizzare il cliente!

Registratore di cassa telematico + lotteria degli scontrini = nuovi vantaggi per la tua attività: