Realizza il tuo sogno di diventare pilota per per un giorno

Chi non vorrebbe realizzare il proprio sogno da pilota alla guida delle auto più straordinarie che esistano. Un viaggio nel mondo dei motori che gli appassionati desiderano da una vita oggi è possibile. Vetture uniche che hanno fatto la storia dell’automobilismo italiano e continuano a essere protagoniste indiscusse sulla scena internazionale.

Tantissimi eventi a cui partecipare in giro per l’Italia promossi per coloro che hanno deciso di vivere finalmente un’avventura fuori dal comune. Vedrete auto uniche sfilare davanti agli occhi con la consapevolezza di poter finalmente toccarle con mano e sentire il brivido della loro potenza.

Adesso è il momento di scegliere

Tantissimi i modelli tra cui scegliere quello perfetto per vivere un’esperienza magnifica. Per chi fosse fedele al made in Italy di certo non può che optare per l’Alfa Giulia Quadrifoglio. Berlina sportiva che sa davvero stupire, considerata l’Alfa Romeo stradale più potente di sempre. Una combinazione perfetta tra un motore da ben 510 cv e un design che la contraddistingue. Elevate capacità prestazionali per un piacere di guida unico. Un’autentica sportiva che sa distinguersi ancora di più in pista.

Le Ferrari non possono mancare

Tra le italiane pure non possono di sicuro mancare le Ferrari e qui la scelta diventa davvero ardua. Disponibili per questa avventura sono l’F458, un diamante firmato Maranello dallo stile inconfondibile. Regala la sportività più accentuata ed emozioni di guida estreme soprattutto in pista. Tanta potenza unita a un fascino trasgressivo, un mix che ha il potere di rendere la guida ancora più memorabile.

La Ferrari 488 GTB, un’altra delle icone Ferrari unica nel suo genere, una sportiva nell’animo ancora più trasgressiva dal design strepitoso che insieme al suo motore V8 da 670 cv la rendono davvero strepitosa. Maggiore potenza e velocità, con cambio a doppia frizione a sette marce. Prestazioni elevatissime che permettono di andare da 0 a 100 km/h in 3,0 secondi e una velocità massima che supera i 330 km/h, su pista la rendono inimmaginabile.

Un’altra rossa da togliere il fiato, la Ferrari F430, con una velocità massima superiore a 315 km/h e accelerazione da 0 a 100 in 3,6 secondi, 0,6 secondi, più veloce del vecchio modello 360, con un software migliorato, che consente tempi di cambiata più rapidi e su pista fa davvero la differenza per una guida da brivido.

La Ferrari 812 superfast rimane una delle più apprezzate, una vera evoluzione sia tecnica che stilistica. Monta un motore V12 con cilindrata maggiorata a 6,5 litri, potenza di 800 CV a 8500 giri/min e copre lo scatto da 0 a 100 km/h in meno di 2,9 secondi con velocità massima di oltre 340 km/h. Particolarmente curata l’aerodinamica, con soluzioni ispirate al mondo della Formula 1, per rendere la guida più sensazionale, su pista mostra la sua anima sportiva che lascia senza parole.

Senza dimenticare la Ferrari Roma, la F8 Tributo e la 488 pista anche loro si distinguono per potenza e grande fascino, prestazionali come poche uniscono un design unica a una tecnologia all’avanguardia che in pista fanno davvero emozionare.

Molti altri sono i modelli disponibili con cui sognare, Maserati, Porsche, Audi, Mercedes, Nissan, Lamborghini che possono regalare emozioni indimenticabili.

Esperienza in pista da non dimenticare

Guidare in pista per un giorno è un’occasione per gli appassionati e non di vivere un’esperienza nuova che non ha uguali. Viene data la possibilità di scegliere tra i tracciati italiani, come Mugello una delle piste più famose ed esilaranti che esistano nel nostro paese. 5.245 metri di puro piacere una sfida per i grandi protagonisti, caratteristica che lo rende ancora più affascinante e prezioso, oltre che divertente. Premiata per 5 volte come miglior circuito mondiale di motociclismo. Una vera e propria attrazione dove sarebbe meraviglioso coronare il proprio sogno da pilota.

Imola, un altro dei circuiti a cui poter accedere. Un tracciato ammirato e allo stesso tempo temuto, persino dai professionisti per la sua elevata tecnicità con una grande varietà di curve e rettilinei dove raggiungere altissime velocità. Per questo tra i tracciati più interessante ed entusiasmanti, maggiormente ambiti a livello Europeo, contraddistintosi sempre per la sua innovazione e originalità.

Per non parlare di Misano Word Circuit, una grande varietà di curve, in tutto sedici, e varianti, con brevi rettilinei che permettono comunque di raggiungere velocità elevate, per un totale di 4.180 metri con cambio del senso di marcia. Immenso in tutti i sensi, non una semplice pista dove correre, ma luogo di divertimento, che unisce storia e cultura.

Da realizzazione più recente rispetto ad altri tracciati in Italia ma non per questo meno importante è Franciacorta che in poco tempo è riuscita a conquistare il cuore di molti appassionati. 2519 mt di puro divertimento, protagonista di molti campionati e gare e più apprezzata per il contesto paesaggistico che la rende ancora più affascinante.

Questi e tantissimi altri tracciati incredibili come Adria, Magione, Pergusa, Castelletto di Branduzzo, Viterbo e molti altri dove poter finalmente incoronare il sogno di diventare piloti per un giorno, per un’esperienza oltre ogni limite.

