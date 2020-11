Autostrada A1, incidente tra Anagni e Colleferro: lunghe code verso Roma

Segnalato un incidente avvenuto intorno all’ora di pranzo di oggi, 26 novembre 2020. Il sinistro è avvenuto sull’autostrada A1 Roma-Napoli, all’altezza del km 598.

Incidente tra Anagni e Colleferro oggi sulla A1

Segnalato traffico tra Anagni e Colleferro, in direzione Roma. Sul posto, il personale addetto alla rimozione del sinistro e le forze dell’Ordine per verificare l’esatta dinamica di quanto avvenuto. Soltanto tre giorni fa, sempre tra Anagni e Colleferro, tratto dell’autostrada A1, c’era stato un altro incidente.

Ancora non giungono notizie in merito a eventuali feriti. Per il momento, sono segnalate soltanto lunghe code. Potrebbero seguire aggiornamenti.

Foto di repertorio