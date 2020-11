Consigli per migliorare le tue relazioni nell’era digitale

La tecnologia è bella, ma è come il gioco d’azzardo: fa perdere tempo, soldi e deteriora le relazioni. Perché? Cellulari, smartphone e pc sono costruiti apposta per essere attraenti, interessanti e sempre mutevoli, e ci inducono quindi a stare attaccati agli schermi molte ore al giorno. Ma creare degli spazi liberi dalla tecnologia può migliorare sensibilmente la nostra vita personale, sociale e sentimentale. Ecco alcuni consigli di questo sito a proposito:

Usare il tempo in modo intelligente

La media mondiale di utilizzo giornaliero dei social network è di ben 2 ore e 23 minuti a persona. Un poco sotto è la media italiana: ogni cittadino trascorre mediamente 1 ora e 46 minuti al giorno su Facebook, Instagram o Tiktok. Questo utilizzo massiccio impatta normalmente sul lavoro, facendo spesso trascorrere più tempo del normale davanti al computer o in ufficio. Per questo, limitare l’utilizzo dei social network assegnando loro orari predeterminati potrebbe migliorare decisamente la nostra vita, donandoci una incredibile quantità di tempo (che perdiamo ogni giorno ma che non sapevamo di avere!).

Più tempo significa più attenzione alle relazioni interpersonali: per questo limitare l’orario in cui si utilizzano i social non può che fare bene anche all’amore.

Creare spazi nella tua casa dove la tecnologia non può entrare

Evitare ai cellulari di varcare la soglia della sala da pranzo può essere una buona idea. Sarebbe utile, mentre si mangia, evitare anche l’uso della televisione. Questo impatta positivamente sulle relazioni familiari e di coppia (il pranzo o la cena sono proverbialmente i momenti del dialogo), ma anche semplicemente sulla salute individuale: gli occhi soffrono particolarmente l’esposizione prolungata alla tecnologia e lo stomaco reagisce male se il pasto viene consumato davanti agli schermi.

Anche la camera da letto è un possibile terreno “smartphone free”: ripristinate la vecchia sveglia analogica o radiosveglia e lasciate in carica il cellulare fuori dalla stanza da letto. Il vostro sonno ne beneficerà!

Regolamentare l’uso della tecnologia anche quando si è insieme

Il fatto che si giochi insieme ai videogame o che si guardi la televisione è sicuramente più positivo che farlo da soli, dato che crea comunque un momento di vicinanza e un’esperienza comune: non staremo certo a dire, ad esempio, di non guardare film assieme! Ma la caratteristica di queste esperienze digitali è la mancanza di contatto oculare da un lato e verbale dall’altro. Per questo, per costruire relazioni davvero solide nell’era digitale, è importante dedicarsi anche ad attività che consentano di parlare o di guardarsi. Buone alternative sono praticare sport insieme, dedicarsi al bricolage, cucinare o dedicarsi a giochi di società non tecnologici.

La dipendenza tecnologica è qualcosa cui fare attenzione: spesso non ci si rende conto di ciò, ma ci si ritrova a controllare le notifiche persino quando si esce a cena con gli amici. Questo è un segnale cui fare attenzione. Il tempo trascorso insieme agli altri dovrebbe essere “inquinato” il meno possibile.

Usare bene i messaggi

I messaggi di testo, sostituendo le vecchie telefonate, sono diventati il vero modello della comunicazione moderna. Il problema è che si sta generando una mentalità secondo la quale i messaggi non sono più qualcosa da leggere e a cui si può rispondere quando si vuole: secondo l’etichetta contemporanea, lasciare le famose “spunte blu” è segnale di maleducazione e i messaggi esigono risposte pronte, immediate, come se si trattasse di telefonate.

Per questo è importante fare chiarezza sull’argomento e metterne a parte amici, familiari e partner. Chiarire come ci si intende comportare nei confronti di sms e WhatsApp è infatti di estrema importanza, per non passare dalla parte del torto facendo la figura degli insensibili o dei disinteressati.

Prima di tutto, rendiamoci conto che non siamo obbligati a rispondere subito ai messaggi: ne abbiamo il diritto.

Perché se qualcuno ha qualcosa di importante da dirci ci scrive, invece di telefonare? Le regole di buona educazione sulle telefonate sono conosciute e universalmente accettate, e con i messaggi non dovrebbe essere diverso.

Ponete un confine chiaro con i vostri contatti e accertatevi che sia rispettato.

Ritagliarsi del tempo da trascorrere all’aperto e senza cellulari

Provate a uscire a passeggio senza portare lo smartphone; provate a non portarlo, o a portarne uno solo per coppia, quando uscite per una gita. Sperimentate del tempo all’aperto che sia libero dalla tecnologia. Ne beneficeranno sicuramente la vostra tranquillità e anche le vostre relazioni.

Navigare su internet è bello: sul web si lavora, ci si svaga, si stringono relazioni.

Ma anche spegnere tutto, ogni tanto, ha la sua bellezza.

Spesso ci dimentichiamo di quante cose belle e interessanti si possano fare e vedere con gli occhi e con le mani.

E pazienza se la vostra gita fuoriporta non sarà documentata da decine di foto! Un post su Facebook in meno, spesso equivale a un bacio in più.