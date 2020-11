Quali operatori della rete usare per investire online

Ormai è un mercato ampio, nel quale si sono lanciati in tanti; perfino le banche, soprattutto le più note, che offrono un servizio di broker per investire in rete. Trading online, ecco il termine da tenere a mente che sta spopolando da qualche tempo e che a causa della diffusione del Covid ha vissuto un’ulteriore spinta.

Si diceva delle banche, che ormai hanno fiutato il business e vi si sono lanciate offrendo ai propri clienti un ambiente dal quale poter investire direttamente online: da Unicredit a Intesa San Paolo, tanto per citare due delle banche più famose in Italia (ed anche in Europa) tramite le quali è oggi possibile operare su mercati azionari e obbligazionari, e in generale su altri asset, potendo investire direttamente dal conto corrente personale.

Ma il trading nasce per mano di broker finanziari che lavorano in veste di intermediari: sono loro a oggi ad esserne gli attori principali ed a dividersi un mercato estremamente complesso. Spesso anche rischioso, dato che non tutti hanno regole di ingaggio raccomandabili.

Al riguardo partiamo da un presupposto fondamentale: si deve investire esclusivamente facendo uso di piattaforme regolamentate (per chi volesse è possibile consultare una lista delle migliori piattaforme per il trading online). Elenco che viene aggiornato periodicamente dalla Consob, che in Italia oltre a vigilare sull’andamento dei mercati ha anche il ruolo di accordare o revocare licenze agli intermediari, anche nel trading online.

Le tante truffe intorno al mondo del trading online

Ed allora la scelta si fa ampia se si valutano insieme sia le banche che le piattaforme di trading. Ovvio che può essere più sicuro rivolgersi a brand noti, dell’una o dell’altra parte. E questo anche considerando le tante truffe che si registrano ormai all’ordine del giorno in questo settore.

Chi non ha mai ricevuto una telefonata da un operatore all’estero il cui scopo era quello di convincere l’interlocutore ad investire i propri soldi nel trading online, su qualche piattaforma? Ecco, il più delle volte si tratta di truffe, come le cronache degli ultimi mesi hanno spesso raccontato, con riferimento anche a personaggi famosi che si sono lasciati irretire. Solitamente i broker non in regola, che possiamo definire tranquillamente truffaldini:

promettono mirabolanti guadagni a fronte di pochi sforzi;

offrono condizioni di vantaggio per aperture conti o primi investimenti;

non garantiscono formazione al cliente;

hanno sedi in paese improbabili, il più delle volte paradisi fiscali.

Un primo identikit che può essere utile per riconoscerli da subito; prima di aprire un qualsiasi conto o lasciare i propri dati su una piattaforma (meno che mai al telefono) è bene assicurarsi dell’integrità dell’interlocutore.