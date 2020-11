Canapa legale a Roma: Canapando, produttore e rivenditore di infiorescenze di qualità

Nel corso degli anni la cannabis ha subito tanta discriminazione e pregiudizio e proprio per questo motivo non è stata mai completamente apprezzata e presa in considerazione. Dopo moltissimi studi a riguardo, è stato dimostrato che la pianta ha delle preziose doti naturali da sfruttare in ambito curativo e anche in altri settori. Tuttavia, oltre a riconsiderare i suoi benefici sull’organismo della persona, molte ricerche stanno pian piano dimostrando quanto essa sia efficace in campo agricolo, alimentare e industriale permettendo di ottenere molti effetti positivi dal punto di vista produttivo.

Canapando, produttore e rivenditore di canapa legale

Al fine di promuovere la ricerca e la distribuzione legale di cannabis light, nasce nel 2015 Canapando, azienda in continua crescita e attività sul territorio nazionale che cura ogni aspetto legato alla cannabis light, dalla ricerca alla produzione propria.

Canapando si occupa di tutta la filiera produttiva: coltivazione sia indoor che greenhouse, manutenzione, raccolta a mano, pulizia a mano e nei macchinari, essiccazione, estrazione di tutti i derivati e vendita al dettaglio nei suoi growshops.

L’azienda nasce inizialmente da un’idea avuta in un piccolissimo growshop in zona Monteverde, a Roma, in cui, dopo lunghe giornate di lavoro, un gruppo di ragazzi inizia a cimentarsi nell’attività di coltivazione, curando i minimi dettagli di questo delicato procedimento.

Nel 2014, per la prima volta Canapando si apre verso nuovi orizzonti dando inizio a una stretta collaborazione con un famosissimo e importante Cannabis Social Club spagnolo sito in Siviglia. Grazie a questa collaborazione internazionale, l’azienda italiana ha, finalmente, l’opportunità di mettere a frutto importantissime nozioni teoriche circa le più peculiari tecniche di coltivazione della canapa proiettandole verso una scala più ampia.

Solo pochi anni fa, nel 2017, si presenta il reale punto di svolta dettato dalla concretizzazione dell’idea di partenza: dopo un lungo periodo di lavoro e di ricerca, Canapando dà il via alla lavorazione della cannabis light e delle prime infiorescenze CBD.

Oggi Canapando è un’azienda in continua espansione e gode di ampia considerazione sul mercato nazionale. L’intento principale dell’azienda, ancor prima della vendita al dettaglio, è quello di educare i giovani alla cultura della pianta, comunicando e informando sugli aspetti positivi in campo fisico e psicologico delle genetiche.

Canapando, produzione di infiorescenze CBD

L’azienda pone molta cura nello scegliere le materie prime. Basti pensare che i prodotti utilizzati derivano al 100% da colture naturali e biologiche, attestate regolarmente da certificazioni.

Le infiorescenze prodotte sono totalmente legali perché la quantità di THC è conforme ai limiti preposti dalla legge e sicure perché non presentano alcun eccipiente in grado di produrre sulla persona effetti stupefacenti e droganti.

Canapando, vendita, franchising e consegna a domicilio

L’azienda si occupa sia della vendita al dettaglio, sia della vendita all’ingrosso. A tal proposito, è bene precisare che possiede tre Franchising a Roma, Catania e Campobasso, quattro negozi ufficiali a Roma di cui alcuni aperti 24 ore su 24 (zona Monteverde, Trionfale, Pigneto e Garbatella) e presto arriveranno altri punti vendita a Roma.

Canapando dimostra una continua cura verso il cliente occupandosi in prima persona di effettuare consegne di canapa a domicilio a Roma con App-Web apposita e consegna nel giro di un’ora e mezza.