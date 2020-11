Ecco perché il sistema GPS installato in auto ti fa risparmiare molti soldi

Il monitoraggio della flotta con tracker gps fornisce una gamma di misure e dati che possono fornire feedback per risparmiare i soldi della tua azienda. Ogni azienda ha i propri valori e opportunità unici, ma le seguenti sono aree principali in cui una soluzione di localizzazione GPS può aiutare la tua azienda a risparmiare.

Il consumo di carburante viene generalmente monitorato tramite le carte carburante. Questo è un ottimo modo di alto livello per capire quanto carburante ha utilizzato ogni veicolo. Ma non fornisce gli approfondimenti e le informazioni più approfondite per capire come è stato raggiunto tale consumo di carburante e se c’era un’opportunità per ridurre il consumo di carburante. La riduzione del consumo di carburante può avvenire attraverso i seguenti modi.

Come avviene la riduzione della spesa del carburante?

Comportamento e istruzione del conducente

Non dovrebbe sorprendere che un guidatore con un piede destro pesante utilizzi più carburante. Il più delle volte questi conducenti non si rendono nemmeno conto che il loro stile di guida sta costando i soldi alla tua azienda.

Utilizzando il sistema di gestione di una flotta di camion, il comportamento del singolo conducente può essere monitorato in base a elementi chiave come velocità eccessiva, curve con forza G elevata e frenata eccessiva.

Rendendo i conducenti consapevoli di questi comportamenti e implementando l’educazione del conducente, è possibile modificare gli stili di guida e ridurre il consumo di carburante.

Allocazione e instradamento dei lavori

Comprendendo meglio dove si trovano tutti i veicoli della flotta, l’assegnazione del lavoro può essere intrapresa in modo più efficiente. Allocazioni più efficienti si traducono in una minore distanza percorsa e in un minor consumo di carburante, per non parlare del minor tempo speso alla guida e negli spostamenti per il personale.

L’integrazione delle unità GPS nei veicoli significa anche che il dispatch può caricare direttamente percorsi o destinazioni nel dispositivo, fornendo una direzione senza interruzioni, ma garantendo anche il percorso più veloce ed efficiente con condizioni del traffico aggiornate.

Come si risparmiano soldi con un utilizzo ragionevole del veicolo?

Lavorando a stretto contatto con l’obiettivo di ridurre al minimo il consumo di carburante, l’utilizzo del veicolo guarda anche all’obiettivo di massimizzare l’uso delle risorse disponibili del veicolo (riducendo al minimo le dimensioni della flotta) e riducendo i costi coinvolti nella proprietà e manutenzione dei veicoli che non sono necessariamente necessari.

Approfittando di una maggiore efficienza nell’allocazione del lavoro, sarai anche in grado di ottenere informazioni dettagliate sull’utilizzo dei veicoli per essere in grado di identificare le risorse sottoutilizzate. Identificando questi veicoli sottoutilizzati, puoi guardare a fare una serie di cose, tra cui:

Ridurre al minimo le dimensioni della flotta, vendendo o non acquistando veicoli in eccesso in periodi futuri.

Riassegnazione del modo in cui i veicoli sottoutilizzati vengono sfruttati: un esempio perfetto è quando i veicoli sono in manutenzione e assistenza.

Invece di richiedere il noleggio di un veicolo senza tutti gli extra spesso inclusi all'interno di una flotta, ad esempio scaffalature per gli strumenti, i lavoratori possono invece utilizzare questi veicoli sottoutilizzati che sarebbero seduti intorno, risparmiando i costi di noleggio e il fastidio di usare un veicolo senza una misura adeguata fuori (svinatura e così via).

Altra cosa importante da ricordare: grazie al localizzatore una azienda potrà avere la possibilità di bloccare e stoppare un veicolo, a prescindere dal luogo in cui si trovano, nel caso in cui un cliente volesse fare il furbo e non pagare la quota relativa al noleggio del mezzo o semplicemente non lo ha restituito.

Spesso purtroppo questa cosa spiacevole succede ma, mentre fino a un po’ di tempo fa non c erano gli strumenti per combattere il problema, ora grazie al localizzatore le cose sono cambiate ed è possibile cosi non perdere i soldi del veicolo rubato.

Quindi in definitiva avere un localizzatore GPS si rivelerà una scelta vincente per un’azienda che gestisce una flotta di veicoli consistente sia per quanto riguarda risparmio di soldi, come abbiamo già visto,e anche nell’ottica di una migliore gestione del lavoro e una ottimizzazione del tempo e delle risorse. Ovviamente per avere risultati soddisfacenti sarà utile acquistare localizzatori di ottimo livello.