Case in bioedilizia: una scelta conveniente? Ecco quello che devi sapere

Se vuoi scoprire quali sono i vantaggi delle case in bioedilizia, come vengono costruite e i costi, allora leggi questo articolo e scopri se questa soluzione è fatta apposta per le tue esigenze.

Viviamo in un’epoca dove l’attenzione nei confronti dell’ambiente e della salute generale delle cose è di vitale importanza. Il nostro pianeta muore lentamente ogni giorno e, se vogliamo lasciare qualcosa di bello e di buono ai nostri figli, allora dobbiamo compiere delle scelte ponderate che influenzino e cambino il nostro stile di vita attuale, a cominciare da dove abitare.

La costruzione delle case è uno dei fattori che influenza maggiormente il nostro ecosistema, poiché spesso vengono utilizzati dei materiali sbagliati, inquinanti, e i metodi di costruzione e di realizzazione delle fondamenta spesso prevedono l’abbattimento di alberi e la scomparsa di intere zone verdi.

Poco alla volta, la natura scompare per lasciare posto a intere giungle urbane, vaste, composte solamente da cemento e mattoni. E nel frattempo noi restiamo senza ossigeno. Ma non è solamente per questa ragione che le case in bioedilizia convengono. La scelta che dobbiamo fare riguarda anche e soprattutto le nostre spese attuali.

A volte, le cose migliori sono anche quelle che, nel lungo periodo, ci fanno risparmiare molti più soldi rispetto al normale.

Sicuramente hai già sentito parlare di bioedilizia, soprattutto negli ultimi anni. Si tratta di un vero e proprio trend nel settore delle costruzioni edili che coinvolge tutti quanti, anche coloro che piuttosto di acquistare una casa già pronta preferiscono spendere un po’ di soldi per comprare un terreno edificabile e farsene fare una da una ditta, da zero.

Diamo un’occhiata ai motivi per cui le case in bioedilizia dovrebbero essere la scelta migliore da fare, molto più conveniente degli edifici costruiti in maniera tradizionale.

Durano di più nel tempo

Quando parliamo di “sostenibilità” ci riferiamo a qualcosa che non rischia di rovinarsi e degradarsi nel tempo, ma che dura di più e si mantiene, al fine di non incidere in maniera significativa sull’ambiente circostante.

Così sono le case costruite secondo le norme di bioedilizia. Queste infatti vengono realizzate con materiali a basso impatto e quindi ecologici, che resistono alla caducità. I materiali sono spesso legni trattati e prodotti naturali (come il bambù).

Una costruzione di tipo sostenibile in questo senso risulta anche più economica rispetto a una che non lo è, poiché richiede poca manutenzione nel corso degli anni e raramente dovrai andare a sostituire o rifare una parte della casa.

Fanno risparmiare in termini di energia e riscaldamento

È fondamentale pianificare tenendo presente la massima efficienza energetica. Se stai costruendo su un sito, ad esempio, progetta la casa in modo da catturare l’energia del sole. Più finestre rivolte a sud faranno sì che la tua casa riceva calore e luce dal sole. Anche i lucernari porteranno il sole. Pianifica degli alberi da ombra intorno alle finestre in modo che la casa possa essere rinfrescata naturalmente in estate.

Dovresti anche pianificare una casa più verticale che orizzontale. L’uso del suolo in una casa più verticale è più efficiente e lascia più spazio verde rispetto ai tentacolari edifici a un piano. Le case più piccole hanno anche meno impronta di terra e consumano meno energia e acqua.

Case in bioedilizia:come si costruiscono?

Progettare una casa in bioedilizia tenendo conto di ogni minimo particolare è sicuramente il primo passo per ottenere i risultati voluti. Un progetto ben studiato dovrà prendere in esame il posizionamento degli ambienti più frequentati a sud:cosi facendo sfrutterà il calore del sole durante i mesi invernali.

Allo stesso tempo le finestre e le loro dimensioni andranno accuratamente studiate, al fine di ottenere la massima efficienza. L’isolazione è un punto fondamentale di questo tipo di casa : le pareti, realizzate con materiali naturali, mantengono gli ambienti caldi durante i mesi invernali e freschi in estate. L’assenza di ponti termici e perdite di calore azzera il rischio di muffe e ristagni di umidità.

Altra cosa importante da ricordare della casa in bioedilizia: dovrà essere ecologica per l’intero ciclo di vita. Ciò significa che anche la sua demolizione dovrà essere ad impatto zero;quindi sarà una casa riciclabile che non dovrà rilasciare sostanze che non possono essere smaltire in maniera corretta.