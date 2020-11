Allevamento di pappagalli: Metodologie di allevamento

Sono sempre più diffusi i pappagalli come animali da compagnia, negli ultimi anni sono in aumento le famiglie che decidono di adottare un amico colorato in famiglia.

Sicuramente attrae molto il fascino dei loro colori, l’abilità nel ripetere le parole e la loro intelligenza.

A differenza di cani e gatti, che si allevano da molti anni, i pappagalli sono entrati nelle nostre case da poco e sono ancora poco conosciute le metodologie d’allevamento e la gestione nel tempo dei pappagalli in casa.

E’ importante fare chiarezza sulle metodologie di allevamento che hanno una notevole importanza sullo sviluppo psicofisico dell’animale. Generalmente di dice “pappagallo allevato a mano” per intendere un pappagallo docile con il quale poter interagire. In realtà esistono diverse metodologie d’allevamento, c’è chi fa nascere i piccoli in incubatrice, chi li sottrae ai genitori entro i 15 giorni e chi invece li alleva insieme ai genitori “allevamento condiviso”.

La nascita in incubatrice priva il pappagallo di ogni contatto con i genitori, creando una enorme mancanza. Si tratta di animali che non vedono, sentono poco non sanno fare null’altro che cercare i genitori, dai quali dipendono al 100% è quindi essendone privati ricercano nell’uomo un sostituto.

Questo metodo è molto usato perché permette l’allevamento intensivo, in quanto i riproduttori privati delle uova sono stimolati ad una nuova deposizione, raddoppiando la produzione per l’allevatore. Ovviamente per i pappagalli non è il massimo perché fin dal primo giorno di vita ricercano invano i genitori in maniera spasmodica.

Questo genera un maggiore attaccamento all’uomo nei primi tempi ma una elevatissima probabilità di problemi comportamentali negli anni successivi come l’aggressività, l’auto-deplumazione, la selettività, le stereotipie. Oltre il 95% dei pappagalli nati in incubatrice manifestano problemi comportamentali entro i 5 anni di vita.

La sottrazione dal nido entro i 15 giorni permette al piccolo di ricevere le cure di cui ha infinito bisogno nei primi giorni, oltre all’alimentazione data dai genitori che contiene anticorpi ed altre sostanze fondamentali per la crescita.

Ovviamente come per quelli nati in incubatrice anche qui, una volta tolti ai genitori si crea nell’animale un’enorme mancanza che si trasforma in prima istanza in attaccamento all’uomo e poi in problemi comportamentali. Ovviamente questa metodologia è preferibile alla nascita in incubatrice.

Nell’allevamento condiviso i piccoli vengono allevati dall’uomo insieme ai genitori naturali. Questo permette ai pappagalli di vivere la loro infanzia in serenità, senza traumi, rimanendo protetti dai loro genitori 24 ore su 24 ma allo stesso tempo imparando a fidarsi dell’uomo. In questo modo si riducono moltissimo i rischi di problemi comportamentali in futuro.

Il legame con l’uomo è un legame sano e non morboso. Il pappagallo ritiene l’uomo un amico e non il genitore che gli è stato negato.

Ovviamente questa pratica è molto più complessa perché prevede che l’uomo stringa un legame di fiducia con i genitori tale da permettergli di accedere al nido e maneggiare i piccoli in loro presenza. (E’ quello che si fa con i cani da migliaia di anni)

Al momento in Italia e precisamente a Napoli esiste un solo allevamento che è in grado di praticare con successo l’allevamento condiviso è L’Allevamento di Pappagalli Rust dell’ Ing. Carmine Frola che è impegnato da anni in studi e ricerche finalizzati a migliorare la vita dei pappagalli in cattività.

Quest’allevamento è inoltre l’unico ad offrire insieme al pappagallo un corso di formazione per la corretta gestione e l’assistenza a vita tramite videoconferenze.