Coronavirus a Valmontone: 163 positivi in città nell’ultimo bollettino

Le parole del Sindaco

Purtroppo i casi di positività confermati dalla Asl ammontano a 163 positivi, numero significativamente importante, che domani, grazie alle nostre rilevazioni, verificheremo se da aggiornare ulteriormente.

Nel frattempo torniamo a raccomandare a tutti i cittadini – in particolare ai più giovani – di prestare la massima attenzione alle prescrizioni per prevenire il contagio: uso della mascherina anche all’aperto; lavare e sanificare spesso le mani; mantenere il distanziamento ed evitare gli assembramenti.

Inoltre, in relazione alle ipotesi circolate di attivare un drive-in per i tamponi al Valmontone Hospital, ritengo che lo stesso debba assolutamente mantenere le molteplici e fondamentali attività di diagnostica e di esami, in quanto sono tantissime le persone che devono poter continuare a contare su questa importante struttura per le proprie necessità e la logistica non consentirebbe certo di far svolgere il drive-in tamponi e tutti i presidi senza ripercussioni (ricordiamoci che non ci si ammala solo di Covid).

Con due drive-in nei comuni adiacenti (a Labico e a Colleferro) e con l’attivazione, dal 5 novembre scorso, della prenotazione online per evitare file lunghe e snervanti, continueremo a batterci affinché gli esami fatti vengano processati nei tempi giusti, fornendo ai cittadini e alle istituzioni risposte tempestive per intervenire in modo adeguato.

In questa delicata fase tutti devono svolgere il proprio compito con grandissima responsabilità!

Il sindaco della Città di Valmontone

Alberto Latini