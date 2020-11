A chi richiedere lo smaltimento rifiuti ingombranti?

Ti sarà capitato sicuramente di sostituire dei mobili in casa o degli elettrodomestici non più funzionanti e di avere il problema di come smaltirli. Sono questi i cosiddetti rifiuti ingombranti che necessitano di una particolare procedura. Come comportarsi? E quali sono i costi da sostenere? Di seguito cercheremo di fornire una risposta a questi interrogativi.

Smaltire i rifiuti è una cosa molto importante, che rientra nei compiti di ditte che si occupano, molto spesso, anche di derattizzazioni. Questa operazione è fondamentale e spesso risulta lacunosa e complessa, specie in alcune città e realtà particolari e spesso frutto di grandi polemiche.

Quando parliamo dello smaltimento rifiuti ingombranti ci riferiamo ad una particolare categoria di rifiuti che non possono essere smaltiti in modo ordinario, ma richiedono una particolare procedura a causa delle loro notevoli dimensioni.

I beni che rientrano in questa tipologia di rifiuti sono diversi e riguardano sia l’ambito domestico che quello commerciale. Volendo fare un breve elenco di principali tipi di rifiuti ingombranti abbiamo:

mobili di vario genere

elettrodomestici di grandi e piccoli dimensioni

attrezzature d’arredo d’ufficio

materassi

biciclette

giocattoli molto grandi

Questo elenco è una indicazione per tutti coloro che non si occupano di questo tipo di smaltimento, in quanto gli addetti ai lavori identificano come ingombranti tutti i rifiuti che sono classificati come CER200307: si tratta di uno dei codici del Catalogo Europeo dei Rifiuti che ha come scopo quello di classificare ogni tipologia di rifiuti con uno specifico codice.

Qualora però si nutrano dei dubbi se un determinato bene rientri o meno nella categoria dei rifiuti ingombranti, si potrà sempre fare riferimento alla normativa comunale sullo smaltimento.

Cosa sono i rifiuti con codice RAEE

Alcuni prodotti di grandi dimensioni sono identificati con uno specifico codice, denominato RAEE, una sigla che racchiude i Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche. In linea generale, questi rifiuti non sono considerati come ingombranti ma in alcuni casi possono essere trattati come tali: rientrano ad esempio tra questi i grandi elettrodomestici o i computer.

Questa tipologia di rifiuti richiede un percorso specifico per lo smaltimento in quanto ognuna di queste apparecchiature contiene alcune sostanze, potenzialmente tossiche e nocive per l’uomo e l’ambiente: in questi casi quindi è necessario rivolgersi ad una ditta specializzata nel trattamento di questi prodotti, in modo che possa effettuare uno smaltimento differenziato delle varie componenti e soprattutto trattare nella maniera più opportuna le sostanze tossiche contenute.

Come avviene lo smaltimento dei rifiuti ingombranti

Come abbiamo accennato in precedenza, non è possibile smaltire i rifiuti ingombranti affidandoli al servizio ordinario di raccolta di rifiuti, né è possibile procedere in autonomia. Come assicurare quindi lo smaltimento dei rifiuti ingombranti?

In linea di massima, è possibile conferire questi rifiuti all’interno delle isole ecologiche che devono essere obbligatoriamente presenti all’interno di ogni Comune; chi ha questa necessità, quindi, dovrà contattare il proprio Comune per conoscere le modalità per conferire questi rifiuti.

Solitamente questi dovranno essere trasportati direttamente all’interno dell’isola ecologica o in alternativa il Comune potrà procedere al ritiro presso il domicilio del richiedente.

In alcuni casi, invece, è necessario rivolgersi ad una ditta specializzata con la quale dovrà essere preso un appuntamento per il ritiro e il successivo smaltimento degli ingombranti, con uno specifico trattamento in base a quelle che sono le previsioni di legge. Quest’ultima opzione permette di affidarsi a professionisti del settore che assicurano un servizio di prelievo e smaltimento dei rifiuti ingombranti, rapido, preciso e soprattutto efficiente.

Qual è il costo dello smaltimento dei rifiuti ingombranti?

Sono diversi gli elementi che incidono sul costo di smaltimenti dei rifiuti ingombranti, considerando in primo luogo la tipologia di prodotto da trattare e la relativa quantità. Qualora non sia possibile conferire direttamente nell’isola ecologica questi rifiuti, le aziende specializzate nella rimozione degli ingombranti potranno fornire dei preventivi dettagliati e personalizzati in base alle specifiche esigenze, eseguendo anche un sopralluogo per poter quantificare con maggior precisione il costo di questa attività.

Inoltre, potranno essere indicati anche i tempi necessari per poter effettuare lo smaltimento.