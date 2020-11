Traslochi? Ecco una lista di cose da spuntare prima di cambiare casa

Il trasloco è una specie di rito di passaggio della società moderna: per noi cambiare casa equivale a iniziare una nuova fase della nostra vita e ricominciare daccapo, se non tutto qualcosa. Ma prima di lanciarci verso il capitolo successivo della nostra esistenza, ci sono cose che dobbiamo spuntare dalla lista.

I traslochi possono essere incredibilmente impegnativi, questo è sicuro. Quando decidiamo di cambiare casa, in genere, lo facciamo per delle buone ragioni e con tutte le migliori intenzioni.

Si tratta di una fase emozionante, che ci coinvolge completamente, perché ci costringe a lasciarci alle spalle qualcosa alla quale eravamo abituati per accogliere nella nostra vita un elemento di novità importante.

Eppure, ci sono delle cose da fare necessariamente prima di arrivare a questo punto. Bisogna fare tutti i passi, ma uno alla volta, in ordine cronologico per urgenza e importanza, senza tralasciare nulla, a meno che non vogliamo combinare qualche casino di cui potremmo pentirci.

Se infatti pensi che chiamare una ditta di traslochi,come quella che potrai contattare al sito www.specialistitraslochi.it , sia l’unico compito da svolgere prima di imballare tutte quante le tue cose e partire, sei davvero fuori strada.

Certo scegliere una ditta di traslochi di alto livello è un merito da non sottovalutare:infatti se riuscirai in questa impresa avrai la possibilità di avere a che fare con professionisti che hanno l’esperienza giusta per accompagnarti in questo passo che non è facile né dal punto di vista psicologico ne pratico e questo vale soprattutto nel caso in cui ti dovrai trasferire all’estero, scelta che può portare altre complicazioni e cose da fare.

Per quanto riguarda questo ultimo punto ecco di seguito una lunga lista (ma neppure tanto) di compiti da fare e spuntare prima di cominciare la tua nuova vita nella tua nuova casa:se seguirai ogni punto con attenzione, precisione e senza superficialità potrai affrontare il trasloco in tutta serenità.

Dài il preavviso al padrone di casa o all’amministratore

Secondo quanto è precisato a chiare lettere nel tuo contratto di locazione, non puoi semplicemente scegliere una data per il trasloco, tra te e te, e poi sparire nel nulla senza lasciare alcuna traccia e decidendo per conto tuo di non pagare più l’affitto del tuo precedente domicilio.

Il padrone di casa ha il diritto di sapere mesi prima della tua partenza che lascerai il suo appartamento. Insomma, se non dovessi rispettare questo accordo, sappi che in ogni caso devi comunque due mensilità al proprietario, anche se non vivi più di fatto nel suo immobile. I mesi di preavviso sono specificati nel contratto e possono variare da due a sei.

Disdici i contratti e avverti le aziende che erogano i servizi ai quali sei abbonato

Per evitare problematiche nei primi tempi di residenza nell’abitazione nuova, dovresti molto prima di traslocare avvertire le aziende con le quali hai stipulato un contratto o che erogano servizi ai quali sei abbonato che stai per trasferirti e non sarai più reperibile al vecchio indirizzo che loro hanno in archivio.

Si tratta di una procedura indispensabile quando si tratta di corrente elettrica ed erogazione del gas.

D’altra parte, sarebbe consigliato avvertire anche il gestore della linea telefonica, le riviste alle quali sei abbonato e che ti vengono consegnate abitualmente a casa e, per finire ma non è l’ultimo per importanza, il tuo comune di residenza: recati all’ufficio del quartiere della tua nuova zona o a quello centrale per comunicare il cambio di domicilio.

In questa maniera la pubblica amministrazione saprà sempre dove poterti rintracciare, per ogni evenienza.

Raccogli tutti i documenti e non dimenticarne manco uno

Il trasferimento da una casa all’altra porta con se una serie di incombenze burocratiche che non si possono evitare: ricevute legate a possibili lavori o ristrutturazione, mutui saldati o il documento che attesta l’intestazione della casa sono dei documenti che non puoi dimenticare, se non vuoi avere problemi nel breve e medio periodo.

Dai un’ultima occhiata prima di uscire di casa definitivamente

Il trasloco è un’operazione molto caotica e quindi può capitare molto facilmente di dimenticare delle cose:quindi prima di uscire di casa e non rientrarci più fai un’ultima accurata ispezione in ogni angolo della casa!