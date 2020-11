Coronavirus Lazio: 2432 positivi su oltre 26mila tamponi: il bollettino di oggi

CORONAVIRUS: D’AMATO, ‘SU OLTRE 26 MILA TAMPONI OGGI NEL LAZIO (+1.131) SI REGISTRANO 2.432 CASI POSITIVI (+223), 34 I DECESSI (+13) E 144 I GUARITI (-98). IL RAPPORTO TRA POSITIVI E I TAMPONI E’ AL 9%. IL VALORE RT IN CALO A 1.29. ALDILA’ DEI COLORI DELLE FASCE QUELLO CHE CONTA E’ MANTENERE ALTA L’ATTENZIONE E RAFFREDDARE LA CURVA. E’ ANCORA UNA FASE TUTTA IN SALITA E SARA’ LUNGA’

***Si è appena conclusa alla presenza dell’assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D’Amato l’odierna videoconferenza della task-force regionale per il COVID-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

“SU OLTRE 26 MILA TAMPONI OGGI NEL LAZIO (+1.131) SI REGISTRANO 2.432 CASI POSITIVI (+223), 34 I DECESSI (+13) E 144 I GUARITI (-98). IL RAPPORTO TRA POSITIVI E I TAMPONI E’ AL 9%. Il valore RT in calo a 1.29. Aldilà dei colori delle fasce quello che conta è mantenere alta l’attenzione e raffreddare la curva. E’ ancora una fase tutta in salita e sarà lunga.

Nella Asl Roma 1 sono 456 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano quattro decessi di 79, 80, 86 e 90 anni con patologie.

Nella Asl Roma 2 sono 440 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Centosessantadue i casi individuati su segnalazione del medico di medicina generale. Si registrano nove decessi di 66, 69, 74, 75, 84, 84, 87, 90 e 93 anni con patologie.

Nella Asl Roma 3 sono 351 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Venticinque sono ricoveri. Si registrano tre decessi di 76, 77 e 87 anni con patologie.

Nella Asl Roma 4 sono 117 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Nella Asl Roma 5 sono 162 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano quattro decessi di 65, 66, 72, 89 anni con patologie.

Nella Asl Roma 6 sono 200 i casi nelle ultime 24h e si tratta di un caso di rientro dalla Lombardia e casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano tre decessi di 71, 83 e 88 anni con patologie.

Nelle province si registrano 706 casi e sono undici i decessi nelle ultime 24h.

Nella Asl di Latina sono 146 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano quattro decessi di 75, 77, 83 e 94 anni con patologie.

Nella Asl di Frosinone si registrano 276 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registrano tre decessi di 80, 84 e 90 anni con patologie.

Nella Asl di Viterbo si registrano 229 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano tre decessi di 71, 77 e 77 anni con patologie.