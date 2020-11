Come arredare un monolocale al meglio? 5 consigli imperdibili

Come arredare un monolocale al meglio? Si può vivere in un monolocale senza rinunciare allo stile? Sempre più spesso viviamo in case piccole o veramente piccolissime, in particolare se si trovano in centro città. Se per ragioni di studio o lavoro abbiamo fatto la scelta di abitare nel centro di una grande città, quasi sicuramente avremo dovuto scendere a qualche compromesso sul fronte della metratura.

Acquistare o affittare una casa spaziosa in centro è un lusso veramente per pochi, i più devono accontentarsi di case piccole o addirittura piccolissime, ma questo non significa affatto che non si possa comunque renderle accoglienti, belle e anche molto funzionali.

Sul come arredare casa si trovano online e offline una marea di guide, tanti spunti interessanti e idee alle quali ispirarsi, ma se casa nostra è un monolocale le cose si complicano non poco. Per fortuna anche le case piccole suscitano con crescente frequenza l’interesse e stimolano la fantasia dei designer, che vedono la metratura ridotta non necessariamente solo come un limite, ma piuttosto come una spinta a trovare nuove soluzioni creative, eccone 5 veramente interessanti, che permettono di arredare un monolocale al meglio.

Primo consiglio per arredare un monolocale al meglio: sfrutta ogni spazio ed evita nel modo più assoluto il superfluo. Butta via tutto quello che non ti serve ed evita di accumulare cose inutili. Lo spazio in un monolocale è più che mai prezioso, quindi vanno assolutamente evitati gli sprechi. Va invece sfruttato ogni singolo centimetro, ad esempio una piccola nicchia, può ospitare delle scaffalature per riporre libri o altri oggetti. Via libera poi a mobili con due o più utilizzi, come tavoli che si allungano solo quando abbiamo ospiti, divani che diventano comodi letti, panche contenitore che servono per riporre oggetti di ogni tipo, ecc.

Il secondo consiglio per monolocali accoglienti e trendy, è quello di prestare grande attenzione ai colori e ai materiali che vi si utilizzano. Gli spazi piccoli necessitano per essere valorizzati di colori chiari, se poi volete attirare l’attenzione su un punto in particolare potete osare con tinte più accese, ad esempio con una bella tenda o un cuscino molto colorato poggiato sul divano. Ottima anche l’idea di posizionare sapientemente qualche specchio, in modo che possa dare l’illusione di spazi più ampi.

Creare un soppalco. Ecco il terzo consiglio. In un monolocale un soppalco può aiutare a dividere e organizzare molto meglio gli spazi, oltre che a ritagliarsi un po’ più di privacy per la zona notte. Se il soffitto è abbastanza alto, si possono ottenere ottimi risultati anche su metrature veramente risicate. Online si trovano molte foto che possono essere un’ottima fonte di ispirazione su questo tema. Alcune soluzioni sono veramente geniali, oltre che bellissime e permettono di ottenere risultati sorprendenti, degni di una delle più celebri riviste di design.

Il quarto consiglio è quello di dividere gli spazi usando soluzioni che non frammentino eccessivamente un ambiente già molto piccolo. Un’idea può essere ad esempio quella di usare una libreria dalle linee semplici, dai colori chiari e dai volumi leggeri, per creare una divisione tra zona giorno e notte, senza bloccare troppo il passaggio della luce. Anche usare pannelli in vetro o comunque giocare con le trasparenze può dare delle buone soddisfazioni.

Siamo al quinto ed ultimo consiglio, si tratta di un suggerimento veramente molto importante, da tenere sempre quindi in adeguata considerazione per arredare un monolocale al meglio. Anche se abbiamo una casa piccola non dobbiamo arredarla in modo poco curato o magari perfino trasandato. Avere poco spazio non significa che non si possa realizzare comunque qualcosa di molto bello ed accattivante.

Non sognate grandi metrature, lavorate con quello che avete e vedrete che troverete molte opportunità interessanti per arredare la vostra piccola casa rendendola bella e accogliente. Ricevervi degli ospiti sarà un piacere e questi apprezzeranno senza dubbio il vostro estro e le vostre soluzioni salva spazio.

Su siti e blog di settore, così come su Pinterest ed altri social network che possono rappresentare un’ottima fonte di ispirazione, si trovano molte belle immagini di arredamenti studiati per monolocali anche di appena 20mq. I risultati che si possono ottenere sono spesso sorprendenti. Se arredare casa è la vostra passione, potrete divertirvi e sbizzarrirvi anche in un monolocale, senza troppe rinunce.