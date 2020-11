La Sala Operativa del Comando Provinciale VVF di Roma alle ore 11.00 circa ha inviato 2 squadre VVF 9/A e 8/A con al seguito l’Autoscala AS/6 il Carro Teli il Carro Autoprotettori e la Botte AB/9 per un incendio in Via Fabbroni 6 divampato all’interno del cantiere della Nuova Clinica Paideia.

Roma, vasto incendio alla Clinica Padeia

L’incendio ha coinvolto il piano interrato e il 4° piano dove si trovavano materiali plastici, guaine per la coibentazione e di risulta. Le operazioni di spegnimento sono risultate alquanto problematiche per il denso fumo che si era sprigionato costringendo alcuni operati (tre) a rifugiarsi sul tetto, che sono stati tratti in salvo con l’autoscala per poi essere assicurati al 118 dato che uno era rimasto intossicato. Sul posto anche il 113.

L’incendio è stato domato e proseguono le operazioni di verifica.