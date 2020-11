Cosa è il Forex?

Molti investitori potrebbero chiedersi “ma cos’è il trading sul Forex?” La valuta estera è nota come forex, FX o trading di valuta. Il trading Forex è essenzialmente un mercato in cui si possono scambiare valute di diversi paesi. Probabilmente molti di voi avranno già sentito di persone che riescono a guadagnare cifre incredibili attraverso il trading di valuta: ebbene sì, alcuni riescono. Poiché il volume degli scambi del mercato forex supera i 6,6 bilioni di dollari al giorno, c’è un enorme potenziale di guadagno se si è consapevoli di ciò che si sta facendo.

Ma cos’è il Forex nel dettaglio? Vediamolo assieme.

Il Forex: mercato, opportunità, dinamiche

Immaginate di possedere una petroliera. Dopo aver lasciato il Medio Oriente con una spedizione di petrolio, decidete di lasciarla negli Stati Uniti. L’acquirente vi paga in dollari americani, ma la vostra azienda ha sede in Europa. Per portare a casa i profitti, dovrete convertire i tuoi dollari in euro.

Il trading Forex era originariamente un modo per aiutare le aziende a scambiare merci tra Paesi diversi. Nel tempo, gli investitori esperti si sono resi conto che potevano guadagnare investendo in valute diverse. A causa dei cambiamenti nell’economia e nella politica monetaria di un paese, il valore di una valuta può aumentare o diminuire nel tempo. Ad esempio, un singolo dollaro degli Stati Uniti valeva 226,63 yen giapponesi nel 1980. Nel 2020, un dollaro valeva 105,59 yen giapponesi. Ciò significa che un investimento di 1000 dollari in yen giapponesi nel 1980 potrebbe essere oggi scambiato per 2146,32 dollari.

Quando si scambiano valute, si lavora sempre con qualcosa noto come coppia di valute. Si vende infatti una valuta mentre se ne acquista un’altra. Queste valute sono rappresentate da un codice di tre lettere. Ad esempio, lo yen giapponese è rappresentato da JPY e USD sta per dollaro degli Stati Uniti.

EUR sta per euro dell’Unione europea. La sterlina britannica è rappresentata da GBP. Insieme allo yen e al dollaro, l’euro e la sterlina sono le valute più scambiate. Per questo motivo, capita spesso di vedere coppie di valute come USD / JPY, GBP / USD, GBP / EUR e EUR / USD. Se si acquista la coppia USD / GBP, si sta sostanzialmente acquistando il dollaro degli Stati Uniti vendendo la sterlina britannica.

Lo Spread Betting: cos’è e come funziona

Una particolare menzione merita lo spread betting, che consiste in sostanza nello scommettere sulla “direzione” che assumerà il mercato in un determinato momento. Una vera e propria scommessa, simile a quelle sportive, che determinerà in base all’accuratezza della stessa una maggiore o minore “vittoria”, ovvero un ritorno in denaro più o meno alto.

Vi sono due tipi di scommessa spread: tramite il buy, da cui si riceverà guadagno nel caso in cui il prezzo di mercato dovesse aumentare, e tramite il sell, che al contrario fa guadagnare allo scommettitore nel caso in cui il prezzo dovesse scendere.

Il Forex è sicuro?

Qualsiasi investimento comporta un certo grado di rischio. Il trading sul Forex può essere rischioso se si utilizza una quantità significativa di leva finanziaria. Con la leva finanziaria, è possibile perdere l’intero investimento e altro se non si presta attenzione. Per questo motivo, si dovrebbero effettuare ricerche accurate e utilizzare i conti di pratica prima di fare trading con denaro reale.