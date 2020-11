Quando e come nasce il Forex

Il trading, o Forex, viene spesso indicato anche come trading FX (o trading in valuta estera) e si riferisce all’acquisto e alla vendita simultanei di due valute. Con dei volumi di scambio giornalieri medi di 5 milioni di dollari, è uno dei mercati più grandi e attivi al mondo. Se giostrato correttamente il Forex può essere molto redditizio.

Molte persone usano il Forex come principale fonte di reddito e gli investitori più costanti guadagnano molto denaro, soprattutto tramite il day trading. Altri investitori per “hobby” si divertono ad usarlo per lo più per aumentare il proprio reddito. Di solito è molto più accessibile a chiunque abbia un cellulare e un po’ di soldi da investire. Ma come è iniziato il Forex, e come è arrivato al punto in cui si trova oggi? Diamo uno sguardo più in dettaglio alla storia del mercato di trading.

Come è nato il Forex

Fino al 1875, l’oro e altri metalli preziosi venivano adoperati come pagamento di beni senza comprendere o conoscere veramente il loro valore reale, o senza tenere conto del massiccio oscillamento della domanda e dell’offerta. Il sistema monetario Gold Standard fu introdotto nel 1875, per dare un valore più accurato al costo di un’oncia d’oro.

Anche se questo sistema ha funzionato per un po’, esso ha iniziato a perdere efficacia durante la prima guerra mondiale, con più denaro stampato e non abbastanza oro da scambiare. Nel 1944 fu introdotto il sistema di gestione monetaria internazionale di Bretton Woods che offriva un tasso di cambio fisso, e il dollaro USA fu utilizzato per sostituire l’oro come valuta di riserva primaria.

Nel 1971 il presidente Nixon, vedendo quali danni questo stava facendo al dollaro, mise fine a Bretton Woods che nel tempo portò a tassi di cambio fissi e, infine, a un sistema valutario fluttuante. Gli investitori hanno iniziato a capire che le variazioni di valuta erano un modo per fare soldi, e il Forex come lo conosciamo ora ha iniziato ad evolversi.

Il punto di svolta definitivo del Forex

Nel 1982 le prime coppie di valute furono scambiate dai clienti al dettaglio, seguite più tardi nello stesso anno con la disponibilità di ancora più coppie di valute. Nel 1987 la percentuale più alta di scambi in tutto il mondo avveniva nel Regno Unito, mentre gli Stati Uniti erano a ridosso. Nel 1991 l’Iran ha modificato i suoi accordi con altri paesi dal petrolio al cambio.

In precedenza, il Forex era un’attività intrapresa da uomini d’affari con un’istruzione o da coloro che hanno imparato a fare trading alle scuole di business. Con l’introduzione di Internet, le cose hanno iniziato a cambiare e il mondo del Forex si è aperto a un numero sempre maggiore di investitori, che cercavano di guadagnare da questo metodo di investimento sempre più popolare.

Il mercato Forex è diventato disponibile 24 ore su 24. In quanto mercato decentralizzato, esso non “dorme” mai. Si può fare trading 24 ore al giorno, sette giorni alla settimana, quando si vuole. I miglioramenti tecnologici hanno fatto molto per migliorare la popolarità e l’accessibilità del Forex. Nell’ultimo decennio in particolare, il Forex è diventato il fenomeno che è oggi e che non accenna a fermarsi.