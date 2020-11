Alopecia e stress: ecco qual è il reale rapporto di causa ed effetto

Quando i livelli di stress sono alti per alcuni ciò potrebbe significare meno capelli sulla testa.

In effetti, la scienza supporta l’idea che uno stress emotivo significativo possa essere collegato ad almeno un tipo di perdita di capelli: il telogen effluvium. Ecco cosa devi sapere su questo tipo comune di perdita di capelli indotta da stress.

Esiste una stretta relazione tra stress e ciclo del capello. Ci sono circa centomila follicoli piliferi sul cuoio capelluto adulto (sebbene questo numero possa variare in base al colore dei capelli). Ogni follicolo pilifero è in costante ciclo tra crescita e riposo.

La maggior parte di questi follicoli piliferi è in fase di crescita (anagen) in un dato momento. Quando il follicolo pilifero passa al telogen, o alla fase di riposo, si perdono i capelli. Durante un episodio di telogen effluvium, un trigger provoca un improvviso e anormale spostamento dei peli nella fase telogen tutto in una volta.

Un possibile fattore scatenante per questo cambiamento improvviso? Significativo stress emotivo.

Cosa si qualifica come stress emotivo significativo? Pensa a un evento della vita grave e negativo (ad esempio, la perdita di una persona cara o il divorzio). Anche se una sola brutta giornata di lavoro non dovrebbe soddisfare questa soglia, lo stress grave e prolungato secondario alla pandemia di Covid-19, ad esempio, potrebbe certamente qualificarsi come abbastanza segnante.

Per testare la relazione tra stress sostanziale e perdita di capelli, i ricercatori hanno esposto artificialmente i topi allo stress sonoro (una forma di stress psicosociale) e hanno scoperto che ha causato la cessazione anticipata dell’anagen, o la fase di crescita del ciclo del pelo.

Questo studio ha confermato l’idea che lo stress interrompe il normale ciclo del follicolo pilifero e può portare alla caduta dei capelli.

Altra causa collegata allo stress,molto particolare e anche abbastanza grave, che provoca l’alopecia si chiama tricotillomania ed è un problema psicologico molto complesso da affrontare e che è caratterizzato da un comportamento autodistruttivo e cioè quello di avere sempre l’impulso di tirarsi i capelli e strapparli dal cuoio capelluto.

Si dice che questo disordine sia innescato da una causa legata a sentimenti negativi quali la frustrazione, la tensione e la solitudine e se protratta a lungo può provocare danni gravissimi, che addirittura fanno si che la funzionalità del follicolo non possa essere più ripristinata.

I segni del telogen effluvium

La caduta dei capelli associata al telogen effluvium è improvvisa, diffusa e temporanea.

Il telogen effluvium è caratterizzato dall’insorgenza improvvisa della caduta dei capelli, ma c’è un problema. La caduta dei capelli di solito non inizia fino a circa tre mesi dopo l’evento scatenante. Perché? Una volta che i follicoli piliferi entrano prematuramente nella fase telogen, occorrono circa tre mesi per completare il ciclo e per la caduta dei capelli.

Lo stress è uno dei numerosi fattori scatenanti del telogen effluvium: farmaci, malattie gravi e parto possono anche scatenare un episodio.

Il pattern di perdita di capelli associato al telogen effluvium è diffuso. La perdita di capelli irregolare o l’ampliamento della linea di separazione è generalmente indicativo di altre diagnosi, come l’alopecia areata o la perdita di capelli di tipo femminile.

Le persone che soffrono di telogen effluvium possono notare una coda di cavallo più sottile o un improvviso aumento dei capelli caduti sotto la doccia, sulla federa del cuscino o sul pavimento in casa.

È considerato normale perdere circa cento o duecento capelli al giorno (controlla questa scala di caduta dei capelli per avere un’idea di come sono i duecento capelli), ma il numero esatto varia in base all’individuo o alle pratiche di cura dei capelli. Sebbene non sia raro che fino al 50 percento dei capelli del cuoio capelluto venga perso durante un telogen effluvium, questa condizione, rassicurante, non causa la calvizie completa.

Per quanto riguarda i sintomi dell’ alopecia da stress quello principale è una perdita di capelli superiore alla norma:a differenza di altre forme in questo caso non ci sono recessioni dell’attaccatura della linea frontale.