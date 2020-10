Stanca della schiavitù da routine mattutina? Esiste il trucco permanente per gli occhi

Avevi mai sentito parlare prima di trucco permanente? Sapevi che poteva essere fatto anche sul viso? Si tratta di una sorta di tatuaggio che imita il make up e ti fa apparire sempre splendida e curata, senza che tu debba passare ore a pensare al tuo aspetto prima di uscire di casa. Ecco tutto quello che hai bisogno di conoscere al riguardo…

Quante volte ti sei svegliato la mattina e hai desiderato che la tua lista di cose da fare fosse molto più breve? Ebbene, il tuo desiderio è stato esaudito. Le tendenze di bellezza “a bassa manutenzione”, come tatuaggi tipo eyeliner, extension per ciglia e microblading, stanno diventando sempre più accessibili.

Di conseguenza, più persone che mai si stanno svegliando con un aspetto fantastico, ogni giorno, senza dover lavorare per mezz’ora (se non addirittura un’ora) di fronte allo specchio del bagno. Stiamo vivendo tempi veramente benedetti.

Oggi ci occupiamo specificamente dell’eyeliner permanente, una cosa che sempre più persone, soprattutto donne, fanno per liberarsi dalle catene dell’oppressione, che le vorrebbero molto più tempo a truccarsi e a prepararsi che a fare qualsiasi altra cosa.

Ma dal momento che oggi non si sopravvive senza un lavoro e che avere un impiego, in molte città, equivale a una schiavitù in piena regola (orario prolungato una paga ridotta al minimo sindacale), neppure una ragazza energica e piena di vitalità si può permettere di restare chiusa in bagno troppo a lungo, prima di uscire di casa e iniziare così la sua giornata.

L’altra metà della moneta, però, ci ricorda che l’apparenza è tutto, specialmente sul luogo di lavoro, se stiamo a contatto con i clienti. Come fare allora? Bene, basta avere un trucco permanente sulla faccia, da non dover mai ritoccare. In questa maniera ti sveglierai sempre bellissima, alla maniera dei personaggi di un film di Hollywood.

Per avere informazioni più tecniche riguardo a questa o ad altri tipi di tecniche per il beauty permanente, allora ti consigliamo di seguire il sito web del portale beautymedical.it.

Cos’è l’eyeliner permanente? È davvero permanente?

Tutte le forme di trucco permanente sono tecnicamente classificate come un tatuaggio. In altre parole, implicano l’impianto del colore nella pelle con un piccolo ago. Per quanto riguarda se è davvero permanente, la risposta breve è no. L’eyeliner permanente non verrà lavato via con il resto del trucco durante la notte, ma svanirà gradualmente entro un anno o due. Se stiamo diventando pignoli, diremmo che “semipermanente” è probabilmente una descrizione migliore.

Se ti stai chiedendo perché l’eyeliner permanente alla fine svanisce nonostante i tatuaggi durino per anni, il motivo è che l’incorporamento del colore non penetra così in profondità nella tua pelle. Solo gli strati superficiali superiori sono colorati. Questo è lo stesso processo che vedi anche con le sopracciglia microbladed, che svaniscono.

Per quanto riguarda il processo effettivo di applicazione dell’eyeliner tatuato, il tuo artista pulirà l’area con un antibatterico approvato per gli occhi e poi applicherà una crema anestetizzante per ridurre il disagio. Quindi micro-goccioline di pigmenti colorati vengono inserite tra le ciglia e sotto la pelle con uno strumento speciale. A volte questo processo viene eseguito in più passaggi oppure può essere eseguito in più appuntamenti per monitorare l’assorbimento del colore.

Tutti gli eyeliner permanenti sembrano uguali?

Assolutamente no. Questo è un processo completamente personalizzato. Esistono molte tecniche, strumenti e suggerimenti digitali diversi a seconda dell’aspetto desiderato o del tecnico esperto.

Il colore dell’eyeliner per tatuaggi è personalizzato in base alle tue preferenze e il tuo artista lavorerà anche con te per determinare quale forma e aspetto stai cercando.

Anche se tecnicamente puoi applicare colori diversi, è meglio mantenere l’eyeliner permanente il più semplice e naturale possibile. Inoltre, se la tua carnagione è più chiara, ti consigliamo di attenersi a un marrone rispetto al nero corvino.

Anche l’esperienza e la conoscenza del colore del tecnico giocano un ruolo chiave qui. Sanno quali colori si fondono e non si fondono su diverse tonalità della pelle e capiscono quali molecole impiegano più tempo a sbiadire.

L’eyeliner tatuato causa dolore?

Sappiamo cosa stai pensando. Un tatuaggio? Sul mio occhio? Grazie, avanti il prossimo. Sorprendentemente, però, l’eyeliner tatuato non causa tanto dolore quanto ci si potrebbe aspettare, specialmente se hai assunto un artista esperto, capace di fare ciò che chiedi.