Guida TV, prima serata di oggi: i programmi in onda stasera. Tra sport, serie tv, film, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Prima e seconda serata di oggi, 25 ottobre 2020: programmi in TV in onda stasera

1 Rai 1

20:00 TG 1

20:35 Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 L’Allieva 3 – Morte di un trapper – Ferro 9

23:40 Speciale Tg1

00:45 Rai Vaticano presentano Viaggio nella Chiesa di Francesco

01:15 RaiNews24

01:50 Sottovoce

02:20 Testimoni e Protagonisti 21esimo secolo

2 Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 N.C.I.S. Los Angeles Alta società

21:50 N.C.I.S. New Orleans Mossa falsa

22:40 La Domenica Sportiva

00:20 L’altra DS

00:50 Protestantesimo

01:20 The Blacklist – Anna McMahon

02:04 Robert Diaz

02:45 Appuntamento al cinema

02:50 Il ragazzo dal kimono d’oro

3 Rai 3

20:00 Che tempo che fa

00:05 TG Regione

00:10 TG3 Mondo

00:37 Meteo 3

00:40 Mezz’ora in più

02:10 Mezz’ora in più – Il mondo che verrà

02:40 Fuori Orario. Cose (mai) viste

02:50 Nessun disse niente

4 Rete 4

20:30 Stasera Italia Weekend

21:27 The Town

00:04 Formula per un Delitto

02:22 Tg4 L’Ultima Ora

02:46 Bello Come un Arcangelo

5 Canale 5

20:00 Tg5

20:39 Meteo.It

20:40 Paperissima Sprint Domenica

21:20 Live Non è la D’Urso

01:00 Tg5

01:34 Meteo.It

01:35 Paperissima Sprint Domenica

02:02 Solo per Amore – Destini Incrociati

6 Italia 1

20:24 Il Passato Che Ritorna – C.S.I. – Scena del Crimine

21:15 X-Men: L’Inizio

23:48 Pressing Serie

01:20 E-Planet

01:45 Studio Aperto – la Giornata

01:57 Sport Mediaset – la Giornata

02:17 Media Shopping

02:32 Dead Silence

03:55 Media Shopping

7 LA7

20:00 Tg La7

20:35 Non è l’Arena

01:00 Tg La7

01:10 Uozzap

01:50 Ardenne ’44: un inferno

8 TV8

20:05 Paddock Live

20:25 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:30 MasterChef Italia

00:15 X Factor

02:35 Duetto a tre

9 NOVE

20:05 Little Big Italy – Cartagena

21:30 Salvinology – Tutti i volti di Matteo

22:55 Covid19 – il mondo in pericolo

00:30 Coronavirus – Nascita di una pandemia

01:25 Covid19 – il mondo in pericolo

02:50 Professione assassino – un piano mortale

03:40 Professione assassino – Dramma familiare

20 Venti

21:04 Whiteout – Incubo Bianco

23:21 Pitch Black

01:31 The Sinner , 5

02:10 The Sinner , 6

02:50 Erede di un Mito – Walker Texas Ranger I

21 Rai 4

20:31 In the dark II ep.13

21:20 Pay the Ghost: Il male cammina tra noi

23:02 I bambini di Cold Rock

00:59 Vikings Vb ep.4

01:45 The Burma Conspiracy – Largo Winch 2

03:39 Anica appuntamento al cinema

03:42 Marvel’s Jessica Jones II ep.12

22 Iris

21:00 Ben Hur

01:16 L’ Impero Dei Lupi

03:24 Giù Al Nord

23 Rai 5

20:43 L’Attimo Fuggente

21:15 Wildest Antartic

22:08 Di là dal fiume e tra gli alberi

23:04 Film – Chi è senza colpa

00:48 Tuttifrutti

01:15 Rai News Notte

01:17 Wildest Antartic

02:11 Di là dal fiume e tra gli alberi

03:06 Variazioni su tema

24 Rai Movie

21:10 Miami Beach

22:50 Speciali Festa del Cinema di Roma

23:15 La coppia dei campioni

00:45 Senza buccia

02:35 Gegè Bellavita

25 Rai Premium

20:10 Un Medico in Famiglia 10 – Buon compleanno Anna ep.9

21:20 Desideri proibiti

22:55 Il tuo anno – 1951

23:25 Il Paradiso delle Signore – Daily 3 p.6

00:15 Il Paradiso delle Signore – Daily 3 p.7

01:00 Il Paradiso delle Signore – Daily 3 p.8

01:40 Il Paradiso delle Signore – Daily 3 p.9

02:20 Il Paradiso delle Signore – Daily 3 p.10

03:00 Zoom ! – Il cibo in Tv p.1

26 Cielo

20:20 Affari di famiglia

21:20 Regression

23:20 Exhibition

01:00 Love Hotel

02:25 Cam Girlz

03:30 XXX – Un mestiere a luci rosse

27 Paramount Network

21:10 I perfetti innamorati

23:00 L’ultima vacanza

01:00 Law & Order: Unità Vittime Speciali

03:00 Law & Order: Criminal Intent

28 TV2000

20:00 Rosario da Lourdes

20:30 Soul

21:05 Poldark

23:10 Detective McLean

00:45 Angelus di Papa Francesco

01:05 La compieta preghiera della sera

29 LA7d

20:25 Senti chi mangia

21:30 Grey’s Anatomy

00:50 The Dr. Oz Show

02:25 I menù di Benedetta

30 La 5

21:10 Il Segreto di Natale

22:55 Licenza di Matrimonio

00:40 Modamania

01:17 Vernice

01:24 Grande Fratello Vip Aut.

02:30 L’ Onore e il Rispetto – Parte Quarta , 5

31 Real Time

20:00 Il castello delle cerimonie – Comunione Raffaele

20:30 90 giorni per innamorarsi: prima dei 90 giorni – Dura abituarsi

22:15 90 giorni per innamorarsi: prima dei 90 giorni – Storia infinita

00:10 The Bad Skin Clinic

34 Cine34

20:07 W gli sposi

22:05 Ricky & Barabba

23:55 Di che segno sei?

02:30 L’esorciccio

35 Focus

20:15 Isole – Planet Earth II – Le Meraviglie della Natura

21:15 Walter Bonatti: una Vita Ad Alta Quota, 2 – Walter Bonatti

22:15 Deserti – Planet Earth II – Le Meraviglie della Natura

23:15 Branchi Rivali – Africa: Predatori Letali I

00:05 I Vulcani – Le Furie della Natura I

00:50 Equipaggio Fantasma – Indagini Ad Alta Quota XVI

01:40 Le Porte del Paradiso – Cose di Questo Mondo III

02:28 25/10/2020 – Meteo Focus

02:30 La Rinascita di Roma – Gli Otto Giorni Che Fecero Roma

38 Giallo

20:10 I misteri di Murdoch – la maledizione di Beaton Manor

21:10 Astrid et Raphaelle – Pilot

23:05 L’ispettore Barnaby – la casa delle bambole

00:55 Law & Order – i due volti della giustizia – una questione di cromosomi

01:50 Law & Order – i due volti della giustizia

02:45 Law & Order – i due volti della giustizia – Anni d’oro

39 TOP Crime

20:15 Patologico – Law & Order: Unità Speciale Xix

21:10 Furto D’Identità – C.S.I. – Scena del Crimine XI

21:55 Gas Letali – C.S.I. – Scena del Crimine XI

22:55 Agatha Christie: Caccia Al Delitto – TV Movie

00:55 Strike: The Cuckoo’s Calling, 1 – Strike – il Richiamo del Cuculo

02:00 Strike: The Cuckoo’s Calling, 2 – Strike – il Richiamo del Cuculo

03:00 Strike: The Cuckoo’s Calling, 3 – Strike – il Richiamo del Cuculo

49 Spike TV

20:00 I Jefferson

21:30 Timeless

02:00 Trappola in alto mare

52 DMAX

21:25 Border Security: America Latina

23:20 Nudi e crudi – Dramma alle Bahamas

00:20 Lockup: sorvegliato speciale

02:10 Lockup: sorvegliato speciale – Giovane coppia

03:00 Cops Spagna

54 Rai Storia

20:35 Domenica con Sergio Castellitto p.7

20:40 Il giorno e la storia

20:55 Domenica con Sergio Castellitto p.8

21:00 Dal Futurismo alla “‘A vucchella”

21:15 Domenica con Sergio Castellitto p.9

21:20 Cherì

22:45 Domenica con Sergio Castellitto p.10

22:50 La Singolare avventura di Francesco Maria

23:45 Domenica con Sergio Castellitto p.11

00:00 Notiziario-RaiNews24

00:05 Il giorno e la storia

00:20 Scritto, letto, detto: Pier Paolo Benucci

00:30 Passato e Presente: Comandante Che Guevara – con il prof. Ernesto Galli Della Loggia

01:10 Storie della TV. p.5. Sabel, Soldati, Zatterin

02:10 Il mattatore p.5

55 Mediaset Extra

21:15 Grande Fratello Vip (In Diretta Dalla Casa)

59 Motor Trend

21:15 Affari a quattro ruote Francia

22:15 Cortesie per l’auto

23:10 Mud War – A prova di fango

66 Italia 2

20:20 Il Prezzo del Potere – Naruto Shippuden

20:45 La Determinazione del Ninja – Naruto Shippuden

21:10 Il Vortice del Weekend – The Big Bang Theory

21:35 Il Malfunzione del Teletrasporto – The Big Bang Theory

22:00 La Fibrillazione di Hawking – The Big Bang Theory

22:25 L’ Impermanenza del Celibato – The Big Bang Theory

22:55 L’ Accellerazione del Lancio – The Big Bang Theory

23:25 Ppz – Pride And Prejudice And Zombies

01:30 Nonna Moderna – Camera Cafè

01:35 Il Dubbio di Paolo – Camera Cafè

01:40 Insonnia – Camera Cafè

01:45 Il Fattore Geller – Camera Cafè

01:50 Ti Devo Dire una Cosa – Camera Cafè

02:00 Simulcast Radio 101